Luc-la-Primaube. Les randonneurs ont sillonné le magnifique cirque de l’Abeil et les corniches de Lauroux

Quelques adhérents de la Retraite Active se sont rendus sur le parking du joli village typique de Lauroux dans l’Hérault en bordure du Laurounet pour une randonnée de 15 km avec un dénivelé positif de 600 m. Cette randonnée sillonne le magnifique cirque de l’Abeil et les corniches de Lauroux qui est dominé par la forêt domaniale de Roquet Escu à 860 m d’altitude. Situées sur la barrière volcanique de l’Escandorgue, les plantations de résineux prospèrent sur ce sol brun basaltique et acide. Ces peuplements artificiels sont composés de plusieurs espèces dont les sapins, les pins noirs, les épicéas et principalement les Douglas. Mais cette forêt abrite aussi une curiosité : une magnifique hêtraie. Une bien belle balade orchestrée de main de maître par Jean-Luc et André, sans difficultés majeures, bien balisée qui a fait découvrir à la vingtaine de participants aussi bien garrigues que forêts, falaises et causses. Après avoir traversé oliviers et vignes, les participants ont emprunté un sentier avec quelques montées et descentes, traversé le lit d’un ruisseau à sec, débuté une ascension régulière en zigzags dans une agréable garrigue pour arriver sur un replat herbeux avec de superbes vues, traversé des chaos rocheux puis une magnifique forêt, sombre et moussue.

Surprise au Bois blanc où Annette et Roland les attendaient pour la pause pique-nique avec apéro et dessert.

Le sentier les a ensuite conduits au hameau de Labeil, au Frontal avec un superbe point de vue sur Lauroux, avant de rejoindre par un sentier caillouteux, dans les buis en suivant le balisage jaune, le point de départ avec ses lavoirs, sa belle église Saint-Pierre et de partager un goûter offert par les organisateurs de cette escapade dans l’Hérault.