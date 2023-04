Laguiole. Histoires de bougnats et de mineurs !

Dans le cadre de la thématique de leur projet d’établissement "Homme et Nature" sur l’Aubrac (et ailleurs…), comme chaque année, au collège Saint-Matthieu, les élèves de 4e ont travaillé sur un EPI (Enseignement Pédagogique Interdisciplinaire) autour de la thématique du charbon.

Et qui dit charbon en SVT (Sciences et Vie de la Terre), dit mineurs et donc analyse du roman Germinal de Zola en français, sans oublier pour le cours d’histoire l’étude de la révolution industrielle qui bouleversa le XIXe siècle.

Voilà pourquoi nos mineurs d’un jour, se sont rendus récemment à Aubin pour visiter, le matin, le musée de la mine riche d’objets plus ou moins insolites, d’histoire(s) et d’anecdotes. Visite savamment orchestrée par la guide préférée et attitrée, Renée, dont le professionnalisme, l’écoute, le sens du partage et la bienveillance ont ravi ces jeunes passionnés par ce milieu si éloigné du leur, plutôt axé sur l’agriculture et pourtant, si proche lorsqu’ils se remémorent l’histoire de leurs aïeux montés à la capitale au début du siècle avec si peu en poche mais tellement de courage que même gravir des immeubles avec des sacs de charbon sur le dos ne les effrayait pas… Oui, respect à ces bougnats d’hier ! À midi, les élèves ont déballé leur briquet (pique-nique des mineurs !) et se sont rendus sur le site de la Découverte à Decazeville : mine à ciel ouvert fermée en 2001 et aujourd’hui réhabilitée en un espace où la verdure a repris ses droits…

Pas facile de s’imaginer le ballet des engins géants, tractopelles et autres bulldozers qui, il y a moins de trente ans, défilaient encore dans cet amphithéâtre béant de noirceur et de poussière !

L’après-midi, détour par Livinhac où les collégiens en véritables géologues, ont cherché le long du Lot quelques fossiles incrustés sur des pierres tombées des différentes strates observées. Cours de SVT in situ pour comprendre toutes les richesses offertes par notre planète bleue mais, hélas, aujourd’hui trop souvent impactée par l’avidité humaine, mère de tous les maux envers notre chère Terre Nourricière…