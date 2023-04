Aveyron : à Millau, la Biocoop rejoint le Jardin du Chayran contre la précarité alimentaire

Le Jardin du Chayran et la Biocoop Millau luttent contre la précarité alimentaire.

"Combattre l’injustice sociale, la précarité alimentaire et le dérèglement climatique." Non, le réseau Biocoop n’est pas une enseigne comme les autres. Pour s’en convaincre, un passage par le Jardin du Chayran, tient lieu de manifeste.

Dans le cadre de son fonds de dotation, Biocoop Millau vient en effet de verser une enveloppe de 3 000 euros à la structure qui œuvre, avec le maraîchage, à l’insertion et la transition professionnelle. Cible de cette implication nouvelle, les paniers solidaires que propose le Jardin du Chayran depuis 2019.

"Cette démarche vise à fournir à des familles en situation de précarité des paniers à 2 euros contre 11 aujourd’hui, rembobine Danièle Domeyne, administratrice au Jardin. Pour ça, nous collaborons avec diverses partenaires, dont Biocoop, par le biais d’opérations de dons en caisses. L’an dernier nous avons sollicité plus spécifiquement la fondation Biocoop pour soutenir ce projet à la fois sur la partie achat de légumes et la partie animation."

Le résultat est là. Une enveloppe de 3 000 euros qui vise à pérenniser et soutenir l’opération qui, malheureusement, croule sous les demandes. "On a commencé par 15 paniers, puis 30. Nous livrons aujourd’hui 45 paniers mais on le sent aujourd’hui, le besoin est en forte augmentation", valide la directrice Nadine Boisson, contrainte de plafonner le nombre de demandes dans l’attente de financements complémentaires.

"Quantité et la qualité"

"La coopérative Biocoop nationale soutient des projets axés sur la justice climatique et sociale, l’agriculture bio, la solidarité et l’alimentation responsable… Tous les ans, dans chaque bassin de vie où se trouve un magasin Biocoop, nous soutenons un projet sur un thème très précis, dans idée cette année de favoriser, accompagner l’accès à une alimentation saine, durable, diversifiée vers un public en vulnérabilité économique", confirme la responsable Catherine Morel. Désormais partenaires, le Jardin du Chayran et Biocoop Millau soufflent un vrai vent de fraîcheur dans la lutte contre la précarité alimentaire avec des produits frais, bios et locaux et une approche transversale de la problématique du "bien mange". "Dans l’aide alimentaire, en règle générale, les dons sont souvent des produits secs, transformés mais la demande en produits frais est aussi très importante", confirme Catherine Morel, séduite justement par l’action pédagogique du Jardin du Chayran, pierre angulaire du partenariat.

"Évidemment l’accès rapide et soutenant à ces produits frais, ces légumes est au centre de ce partenariat, mais il est aussi question de comment les cuisiner, comment les travailler. Le Jardin du Chayran appréhende aussi tous ces changements, cette réflexion plus générale autour de l’alimentation. C’est aussi très important", pose la responsable de Biocoop. Avec ateliers cuisine et autant d’animations pédagogiques à destination des plus petits, Nadine Boisson et ses équipes poussent depuis 2019 les feux… sous la casserole. "C’est un axe que nous avons mis en avant, valide le Jardin du Chayran. Et à ce titre l’enveloppe Biocoop va nous permettre de diversifier cette offre, un atelier par mois en moyenne, avec souvent un intervenant extérieur. Nous travaillons aussi sur des animations pédagogiques à destination des enfants. Pas forcément directement mais via de partenariats avec les centres sociaux, les crèches, les centres de loisirs et les écoles primaires. Commençons à les éduquer tôt au bien manger !"