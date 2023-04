Judo : deux Ruthénois qualifiés en championnat de France Première Division

Grâce à leur titre régional, Jordan Malgouyres et Rémi Artis vont se mesurer aux meilleurs spécialistes français.

En devenant champions d’Occitanie, les 22 et 23 avril à Toulouse, Jordan Malgouyres (-100 kg) et Rémi Artis (-60 kg) ont gagné leur place pour les championnats de France Première Division, qui auront lieu le 18 novembre dans un lieu qui reste à déterminer.

De quoi prolonger les bons résultats du Judo Rodez Aveyron, sacré champion de France par équipe en Deuxième Division, le 8 avril.

Grâce à leur podium régional, Romain Labro (2e, -90 kg), Eros Bonino (3e, -90 kg) et Arthur Bourdoncle se sont qualifiés pour les France Deuxième Division. Tandis que Kharon Eliev (2e, -73 kg) et Hélène Labro (3e, -57 kg) iront en Troisième Division. Ces épreuves auront lieu les 10 et 11 juin, à l’Institut du judo, à Paris.