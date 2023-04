Dans quelles villes de France et d'Europe la qualité de l'air est-elle la meilleure ?

Dans une carte publiée sur son site internet, l'Agence européenne de l'environnement permet d'apercevoir les villes du Vieux continent dans lesquelles la qualité de l'air est la meilleure.

Dans un rapport publié le lundi 24 avril 2023, l'Agence européenne de l'environnement (AEE) a délivré un chiffre choc : 1 200 enfants et adolescents de moins de 18 ans sont tués, chaque année en Europe, par la pollution de l'air. Une carte présente sur son site permet de voir les villes européennes dans lesquelles la qualité de l'air est la meilleure.

Plus de 340 villes

Dans ce classement figurent plus de 340 villes européennes, particulièrement peuplées puisqu'elles ont au moins 40 000 habitants. Elles possèdent toutes des stations de surveillance de la qualité de l'air et de la circulation des PM2,5, les fameuses particules fines. Celles-ci "sont le polluant atmosphérique qui a le plus grand impact sur la santé en termes de décès prématurés et de maladies", rappelle l'AEE.

Plusieurs niveaux

L'outil de l'agence permet de classer les villes en fonction de la concentration moyenne annuelle de PM2,5, en µg/m3. Plus le chiffre est bas, meilleure est la qualité de l'air. Celle-ci est donc :

Bonne pour des niveaux inférieurs à 5 µg/m3

pour des niveaux inférieurs à Passable pour des niveaux supérieurs à 5 µg/m3 et inférieurs à 10 µg/m3

pour des niveaux supérieurs à et inférieurs à Modérée pour des niveaux supérieurs à 10 µg/m3 et inférieurs à 15 µg/m3

pour des niveaux supérieurs à et inférieurs à Médiocre pour des niveaux supérieurs à 15 µg/m3 et inférieurs à 25 µg/m3

pour des niveaux supérieurs à et inférieurs à Très mauvaise pour des niveaux supérieurs à 25 µg/m3, valeur limite de l'Union Européenne

Le Portugal et la Suède fortes têtes

Deux pays s'illustrent en tête du classement : le Portugal et la Suède. Le premier domine les débats avec la commune de Faro, et sa concentration moyenne annuelle de PM2,5 qui s'élève à 3,7 µg/m3. La ville et ses 61 105 habitants s'en sortent le mieux en Europe.

Arrivent ensuite deux communes suédoises : Umeå et Uppsala, avec, respectivement, 3,9 et 4 µg/m3. Elles comptent 125 080 et 219 914 habitants. Enfin, une autre commune portugaise ferme le Top 4. Funchal et ses 104 024 habitants affichent une concentration moyenne annuelle de PM,5 de 4,2 µg/m3.

Et la France ?

Le premier représentant français se classe 14e, et c'est Saint-Denis : avec une qualité de l'air passable, la ville de 147 931 habitants défend une concentration moyenne annuelle de PM2,5 de 5,8 µg/m3.

Brest (18e) et Saint-Brieuc (20e) complètent le podium de l'Hexagone, avec des chiffres de 6,8 µg/m3 et 7,2 µg/m3.

Quatre communes dans le rouge

Parmi les dizaines de communes recensées dans le classement, seulement quatre sont dans le rouge et affichent une qualité de l'air très mauvaise. Crémone (Italie), Piotrków Trybunalski (Pologne), Nowy Sącz (Pologne), et Slavonski Brod (Croatie), qui comptent entre 52 000 et 84 000 habitants, ont, selon l'AEE, une concentration moyenne annuelle de PM2,5 de 25,1, 25,2, 27,9 et 28 µg/m3.