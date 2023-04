Impopulaire : insulter Emmanuel Macron ? 56 % des Français disent "comprendre"

Selon un sondage pour BFMTV publié ce lundi 24 avril, jour anniversaire de la réélection du président de la République.

Alors que lui et son gouvernement font l'objet quotidien d'un concert de casseroles, un sondage Elabe pour BFMTV paru pour le premier anniversaire de sa réélection à l'Elysée révèle que pour 7 Français sur 10 (69%), cette réélection d'Emmanuel Macron est "une mauvaise chose" pour le pays. Pire : 39% d'entre eux ressentent de la colère à l'égard du chef de l'Etat, et même 26% de l'hostilité vis à vis de lui, alors qu'ils ne sont que 7% à le trouver sympathique et 10% à le soutenir.

Plus qu'un désamour donc pour Emmanuel Macron. Il n'est pas surprenant alors que 56% des Français disent "comprendre" les insultes dont il fait actuellement l'objet, car "sa politique et sa façon de s’exprimer provoquent une très forte colère", selon ce sondage.

A l'inverse, il sont 43% à penser qu'insulter un président de la République est "inadmissible", "même si on est en désaccord avec sa politique et qu’on n’apprécie pas sa personnalité".

Une forte cote d'impopularité

Avec Emmanuel Macron, l'on pourrait parler aujourd'hui de "cote d'impopularité" : le mercredi 19 avril lors d'un déplacement dans le Bas-Rhin, le chef de l'Etat avait reçu insultes et bras d'honneur de la part de trois manifestants qui seront jugés en septembre prochain pour "outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique". Ils risquent jusqu'à un an de prison et 15 000€ d'amende.

Ce lundi 24 avril à Grenoble, une effigie à son image a été brûlée en place publique. Une enquête a été ouverte par le Parquet.