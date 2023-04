La Maison des solidarités a fait grève de nouveau

Une nouvelle grève (la deuxième en un mois) a eu lieu à la Maison des solidarités départementales de Decazeville, avec plusieurs revendications en cours.

Communiqué des représentants syndicaux : "L’ensemble des services de la Maison : aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle infantile-PMI, de l’APA "personnes âgées", du service social généraliste, les secrétariats, la sage-femme, était en grève le 20 avril. Ce mouvement revendique des moyens humains, matériels pour faire face aux besoins locaux, liés à une hausse de la précarisation de la situation des familles, exacerbés par la mise en place de France Travail dans un cadre expérimental sur Decazeville, impactant davantage les équipes et les bénéficiaires du RSA.

Des enfants en danger

L’ensemble du personnel dénonce le fait que 43 enfants en risque de danger ou en danger, devant bénéficier de mesures d’aide éducative ne sont actuellement pas pris en charge comme ils le devraient. La protection des enfants reste une priorité pour l’ensemble des professionnels qui ont déjà alertés sur cet état de fait à de nombreuses reprises. Les services ne peuvent plus exercer de prévention auprès de la population que ce soit dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle, de la protection de l’enfance, et du soutien à la parentalité.

Par exemple, la seule sage-femme intervient sur un secteur très large à savoir Villefranche et Decazeville et leurs cantons. Elle ne peut exercer pleinement ses missions, ce qui impacte le service de la PMI. Il en est de même pour le service social généraliste qui se retrouve à gérer des situations dans l’urgence sans moyens supplémentaires. Le personnel, uni dans la solidarité, s’est à nouveau mobilisé en masse pour demander que les habitants du territoire aient un service public efficient, à la hauteur des besoins de l’ensemble du Bassin decazevillois (et des cantons concernés, Aubin Cransac, Marcillac, Conques, Rignac et le Capdenacois) et ce, dans un souci d’équité avec l’ensemble du Département.

Le personnel est attaché au service public rendu à toute la population et réaffirme sa volonté d’obtenir des moyens décents pour répondre à l’ensemble des besoins de la population locale. Il est important d’exercer l’ensemble des missions du département et de ne pas léser un Bassin decazevillois déjà lourdement impacté par le contexte socio-économique et les conséquences qui en découlent…"