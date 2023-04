Feu de forêt : un outil déployé dès cet été pour limiter les risques, voici comment il fonctionnera

Après un été 2022 qui a mis les forêts de l'Hexagone à très rude épreuve, Météo France et le ministre de la Transition écologique se sont réunis pour prévoir le lancement d'un outil, en vue de faire face au fléau des incendies, dans la période estivale à venir.

Les images des flammes qui ont touché Cerbère et ses alentours, dimanche 16 avril 2023, ont fait froid dans le dos. En plus d'avoir ravivé le traumatisme d'un été 2022 marqué par de multiples incendies en France, ces événements dans les Pyrénées-Orientales ont plus que jamais mis en lumière l'importante sécheresse qui touche actuellement l'Hexagone.

Une météo des forêts à venir

Mardi 25 avril 2023, Christophe Béchu, le ministre de la Transition a organisé une réunion pour tracer la future "Météo des Forêts". "Publiée chaque jour à partir de juin, elle comportera quatre niveaux de danger", explique Météo France, qui a pris part à ce rendez-vous avec le membre du gouvernement.

Du vert au rouge

Le code couleur sera similaire à celui des alertes pour les différents motifs, le vent, les orages, les pluies ou encore la canicule, pour ne citer qu'eux. Il ira de vert à rouge, selon le danger du feu :

vert : faible

jaune : modéré

orange : élevé

rouge : très élevé

Département par département

Météo France ajoute une autre précision : cette Météo des forêts "détaillera la situation département par département", ce qui reflète, également, les actuels bulletins diffusés quotidiennement par les météorologues.

Grand lancement en juin

Ce nouvel outil sera déployé à compter du 1er juin, comme l'a annoncé Christophe Béchu, dont les propos ont été rapportés par nos confrères de 20 Minutes. La carte "sera publiée chaque fin d'après-midi sur le site internet de Météo France et mise à disposition de tous les médias, ceci jusqu'au dernier jour de septembre".

L'outil pourra être prolongé si la situation l'oblige. Christophe Béchu, qui a ajouté que l'outil devait "permettre à chacun d'être mieux attentif au risque incendie", a par ailleurs rappelé que "neuf incendies sur dix sont d'origine humaine, et plus de la moitié proviennent de gestes non intentionnels".