En marge de la lutte contre les incendies, l'Assemblée nationale vote pour l'interdiction de fumer en forêt

À l'aube d'un été où la sécheresse et le risque d'incendies seront omniprésents en France, l'Assemblée s'est prononcée dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi.

À un mois de l'été, la lutte contre les incendies représente une bataille majeure que la France s'apprête à mener. L'Assemblée nationale s'y est penchée, ce mercredi 17 mai 2023.

Fumer en forêt ? C'est non

Selon l'AFP, citée par nos confrères de Sud Ouest, les députés se sont prononcés, dans la soirée de mercredi, en faveur de l'interdiction de fumer dans tous les bois et forêts et jusqu'à 200 mètres de ces mêmes zones lors des périodes à risque d'incendie. Ce vote a été effectué en marge de l'examen d'une proposition de loi de prévention de ces mêmes feux.

Jusqu'à 10 ans de prison

Celle-ci inclut le jet de mégot dans le champ des causes pouvant provoquer involontairement l'incendie des bois et des forêts. Les sanctions pénales pourraient, dans les situations les plus graves ayant entraîné la mort d'une personne, grimper jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.

Face à la sécheresse cet été

Quelques heures avant le vote de l'Assemblée, mercredi 17 mai, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, diffusait sur Twitter une carte présentant le niveau de risque de sécheresse, cet été, dans les différents départements de France. Une grande partie du sud de l'Hexagone figurait alors en rouge. Autrement dit, le risque y est jugé très probable.

En marge de la lutte contre les feux de forêt, le membre du gouvernement avait, un peu plus tôt, le mardi 25 avril 2023, présenté un autre outil, qui allait être déployé cet été. Il s'agit de la "Météo des forêts", qui détaillera la situation département par département, avec le code couleur similaire à celui utilisé pour les vigilances classiques.