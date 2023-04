Thérondels. La foire de printemps se prépare

Le comice agricole s’est réuni en assemblée générale le vendredi 21 avril à la salle Sainte-Agnès. Après avoir remercié les personnes présentes, les éleveurs, la municipalité, les sponsors, les bénévoles qui se dévouent avant, pendant et après la manifestation qui cette année se déroulera le 20 mai en matinée, les coprésidents Francis Nolorgues et Daniel Tarrisse ont présenté le bilan de la foire de 2022 qui a connu son succès habituel. Le bilan financier a été présenté par la trésorière et approuvé à l’unanimité ainsi que le bilan moral. Christian Soulenq et Christophe Rouchès, responsables de la partie foire et concours ont annoncé dans leur intervention que les inscriptions pour cette année étaient closes.

En plus de la foire aux bœufs gras et de la traditionnelle vente aux enchères se dérouleront sur la place du village le marché aux plants et aux fleurs, le marché de produits du terroir, l’exposition de matériel agricole. En raison de la grippe aviaire, il n’y aura pas de marché aux volailles.

Éleveurs, marchands, artisans bouchers sont attendus nombreux pour cette foire aux bœufs gras que l’on retrouvera ensuite dans les boucheries et les restaurants du territoire. La matinée se terminera par un repas préparé par la maison Grialou-Loubriat servi sous les tilleuls.

Au cours de la rencontre, aucun candidat ne s’étant manifesté, le bureau a été reconduit : coprésidents, Francis Nolorgues, Daniel Tarrisse ; trésorière, Nicole Soulenq ; secrétaire, Sylvie Soulenq. La soirée se terminait autour d’un repas servi au restaurant Les Hirondelles.