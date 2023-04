Decazeville. Ça cogite dans la perspective du Salon des jeux mathématiques

Le Salon des jeux mathématiques approche à grands pas et les élèves du collège Paul-Ramadier le préparent avec ferveur.

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves usent d’ingéniosité pour préparer le salon des jeux mathématiques à Decazeville. Ils se sont lancés cette année, dans la création d’un "escape game" des jeux mathématiques. Une première pour eux ! Cet escape game est consacré à deux périodes de numération que sont la période égyptienne et la période Babylonienne. Dans cette démarche, ils ont pu compter sur le soutien de Sébastien Maronne, chercheur et maître de conférences à l’université Toulouse III, spécialiste des mathématiques, accompagnés de leurs enseignantes d’arts plastiques et de mathématique.

Au-delà, de la réalisation de cet "escape game", les élèves répartis par petits groupes, s’impliquent dans plusieurs ateliers pour permettre la mise en place de ces jeux mathématiques prévus les 12 et 13 mai prochains à Decazeville. Quelques-uns rédigent une brève Histoire des mathématiques pendant que d’autres s’adonnent à tester divers jeux en lien avec les maths – bien entendu – de telle sorte à pouvoir les présenter lors du salon.

Des jeux variés : des classiques comme les échecs à des jeux revisités comme un "puissance 4" en 3 dimensions, etc. Les élèves sont impatients de montrer leur réalisation et partager avec d’autres leur goût pour les mathématiques.

Le vendredi 12 mai sera ouvert uniquement aux scolaires (du primaire au lycée). Ils assisteront à une représentation théâtrale et des conférences animées par Sébastien Maronne et Sébastien Déjean (Ingénieur-maître de conférence en mathématiques industrielles, spécialité statistique) ; ils auront accès également à toutes les animations prévues au Laminoir (jeux, ateliers, animations scientifiques, etc.). Le samedi 13 mai sera ouvert au public dès 10 h avec de nombreuses animations présentées au Laminoir (ateliers jeux, animations scientifiques, atelier-conférence sur l’histoire des mathématiques, etc.) et un spectacle pour se réconcilier avec les maths, à la salle Yves-Roques.

Cet événement est organisé par le collège Paul-Ramadier de Decazeville, en partenariat avec son FSE, le collège Jean Jaurès de Cransac, le lycée La Découverte et les écoles primaires du Bassin.