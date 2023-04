Occitanie : la ligne ferroviaire de fret entre Capdenac-Gare et Saint-Jory arrêtée par Railcoop

En proie à des difficultés économiques et à la fin de son principal contrat, la coopérative aux 14 000 sociétaires veut se concentrer sur son projet de ligne de transport de passagers.



Elle avait été lancée en grande pompe en novembre 2021 : la ligne de fret entre Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Capdenac-Gare (Aveyron) de la société coopérative Railcoop, basé dans le Grand Figeac (Lot), va s'arrêter. Depuis mai 2022 sur cette ligne, Railcoop assurait une liaison régulière et hebdomadaire de transport, essentiellement de bois.

Selon La Dépêche du Midi, Railcoop devait pourtant lancer une nouvelle desserte sur cette ligne, celle de Gignac (Lot), une annonce faite le 2 mars en parallèle de celle de l'ouverture de sa première ligne de transport de voyageurs entre Bordeaux et Lyon à l'été 2024, avec des arrêts à Périgueux, Limoges, Guéret, Montluçon et Roanne, détaille France Info. Un démarrage restreint voté par les sociétaires fin février 2023, avec un aller-retour sur deux jours. Mais pour couvrir les investissements nécessaires (achat et rénovation des rames notamment, dès 2023), Railcoop doit lever 4,1 millions d’euros cette année, alors que le projet dépend pour l'instant de fonds propres et d'aides publiques.

Quelles causes à cet arrêt ?

Est-ce pour réaliser des économies que Railcoop a décidé d'arrêter sa ligne de fret, qui devait pourtant, le 2 mars, atteindre l'équilibre en fin d'année ? Le dernier communiqué de la coopérative, daté du 19 avril, tient un tout autre discours : "Les prévisions ne permettent actuellement pas d'envisager d'atteindre la rentabilité économique de l'activité".

La faute à la fin de son contrat principal et quasi-unique de transport de bois, qui ne sera pas renouvelé le 30 avril, selon France Bleu. Pour Nicolas Debaisieux, directeur général de Railcoop, cet arrêt "représentait une opportunité pour modifier notre stratégie", c'est-à-dire se concentrer sur le projet de transport de passagers, maintes fois repoussé.

Vétusté ou mauvais sort ?

Railcoop, qui a dépassé ce mois d'avril les 14 000 sociétaires, peine à mettre en oeuvre ses projets de lignes de transport, qu'ils soient de fret ou de voyageurs. En cause une infrastructure vétuste : "On va sur des territoires où pendant très longtemps il n'y avait plus de fret ferroviaire, ça veut dire que les infrastructures ne sont pas forcément en bon état ".

Quand ce n'est pas le mauvais sort qui s'en mêle : le jeudi 30 mars, un bâtiment de stockage de la coopérative, pourtant neuf, s'est écroulé à la gare de Capdenac, sans toute fois faire de victimes.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau revers chez Railcoop promet du changement à sa tête, selon La Dépêche. Les sociétaires vont devoir être costauds pour ne pas voir leur coopérative battre encore plus de l'aile avant d'avoir accompli son rêve...