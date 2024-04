VIDÉO. Railcoop sur la voie de la liquidation : État, cheminots, lancement raté de la ligne de fret… le bilan amer de l’ex PDG "fier du chemin parcouru"

Suite à l’audience tenue lundi 15 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Cahors rendra sa décision sur l’avenir de Railcoop le 29 avril prochain et prononcera probablement la liquidation de la coopérative. La direction revient sur son échec de vouloir faire revivre les lignes ferroviaires délaissées.

Ce sera très prochainement le clap de fin pour l’aventure de Railcoop, la société coopérative du ferroviaire basée dans le grand Figeac (Lot) qui devait lever de nouveaux fonds afin de lancer sa liaison Bordeaux – Lyon, est plombée par les dettes.

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a donné raison, lundi 15 avril 2024 à ACC M, son prestataire de restauration de rames, dans le cadre d’un contentieux. Railcoop se serait ainsi vu réclamer plus de 160 000 €. L’entreprise fera appel de la décision.

"Ce contentieux avec notre prestataire nous a empêchés de céder nos deux rames, qui nous auraient permis de stabiliser notre situation dans le cadre de notre redressement judiciaire" explique Nicolas Debaisieux, PDG de Railcoop.

Le tribunal de commerce de Cahors (Lot), doit officiellement rendre son délibéré le 29 avril 2024, une décision de liquidation judiciaire de la coopérative sera sans doute prise. "Que ce soit clair, on est dans une impasse de trésorerie", a confirmé le président-directeur général de l’entreprise, Nicolas Debaisieux, lors d’une conférence de presse.

Née en 2019, 15 000 sociétaires fédérés

La désillusion est grande au sein de la coopérative lancée en 2019 qui a réussi le tour de force de fédérer près de 15 000 sociétaires. Ces derniers ne reverront pas leur argent (un peu plus de 300 € en moyenne) investi dans ce projet qui envisageait notamment le retour du train de voyageurs entre Bordeaux et Lyon, à l’horizon de l’été 2024, avec des arrêts à Périgueux, Limoges, Guéret, Montluçon et Roanne.

Saint-Gaudens – Capdenac-Gare, de mai 202 à avril 2023

En novembre 2021, la coopérative avait aussi lancé la ligne de fret entre Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Capdenac-Gare (Aveyron). De mai 2022 à avril 2023, Railcoop avait assuré sur cette ligne une liaison régulière et hebdomadaire de transport, essentiellement de bois, avant d’arrêter le trafic pour se concentrer sur son projet de ligne de transport de passagers entre Bordeaux et Lyon.

Bilan amer

Nicolas Debaisieux dresse le bilan amer d’une économie sociale et solidaire en manque de financement, d’un coût des péages ferroviaires trop élevé en France en n’oubliant pas de montrer du doigt l’État français "qui ne croit pas à l’ouverture du marché ferroviaire", ainsi qu’une partie des cheminots pour qui "il faudrait que la SNCF reste en situation de monopole".

Fierté du chemin parcouru

Dans un communiqué la coopérative souligne enfin que "quelle que soit l’issue", dont son dirigeant met en avant "la fierté du chemin parcouru" Railcoop "étudiera comment valoriser tout le bénéfice de l’action collective entreprise depuis quatre ans, à la fois pour le secteur du transport ferroviaire, et plus largement pour des sujets d’intérêt général.