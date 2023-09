Occitanie : la coopérative lotoise de transport ferroviaire Railcoop lance un appel à la mobilisation citoyenne

Depuis l’arrêt du fret, Railcoop, la coopérative ferroviaire basée à Figeac (Lot) cherche un nouveau souffle… et encore des fonds.

Mobilisation générale. Et citoyenne. En proie depuis plusieurs mois à de grandes difficultés financières, la coopérative de transport ferroviaire Railcoop, basée à Figeac dans le Lot, a (encore) besoin de fonds pour arriver à lancer sa première ligne Voyageurs entre Bordeaux et Lyon à partir du 15 décembre 2024, une ligne abandonnée par la SNCF en 2014, précise BFMTV.

En avril 2023, avec des pertes s'élevant à 4,7 millions d'euros, Railcoop s'est vu poussé à fermer sa ligne de fret qu'elle avait ouverte entre Capdenac-Gare (Aveyron) et Saint-Gaudens (Haute-Garonne), et en juillet, la coopérative avait lancé une campagne de financement auprès de ses quelque 14 500 sociétaires et du public. Elle avait urgemment besoin de 500 000 € avant le 30 septembre pour payers salaires et fournisseurs. Il en manquerait encore 150 000.

"Aux rames citoyens !"

Frisant donc le dépôt de bilan et ayant besoin d'une "rentrée d'argent urgente et immédiate", Railcoop a lancé une nouvelle campagne de mobilisation citoyenne à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité (16-22 septembre), invitant le public à devenir sociétaire de la coopérative.

Les "sillons" sont tracés, des fonds arrivent

Mais outre les galères financières récurrentes chez Railcoop, son PDG Nicolas Debaisieux a annoncé de bonnes nouvelles qui pourraient péréniser l'avenir de la coopérative. Railcoop a en effet obtenu de la SNCF des créneaux de circulation (baptisés "sillons") pour assurer une liaison quotidienne aller-retour Bordeaux - Limoges - Lyon à partir du 15 décembre 2024, et même à partir du 8 juin pour le tronçon Limoges - Lyon.

D'autre part, selon La Dépêche du Midi, la coopérative est en négociations avec un fonds européen d'investissement, qui devrait se conclure vers janvier 2024. Si l'affaire se fait, ce fonds européen pour l'instant confidentiel apporterait le quart des 49 millions d'euros dont a besoin Railcoop pour exploiter la ligne Bordeaux - Lyon, soit un peu plus de 12 millions, et prendrait part à l'aventure en devenant actionnaire principal dans un nouveau montage de fonctionnement de la coopérative, qui devrait être validé lors de l'assemblée générale des sociétaires le 7 octobre porchain.