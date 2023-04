Pourquoi les fruits et légumes moches pourraient disparaître

(ETX Daily Up) - En finir avec les normes pour réduire le gaspillage alimentaire généré par les fruits et légumes dont l'apparence n'entre pas dans les standards de la distribution. Telle est l'idée proposée par la Commission européenne. Concrètement, cela signifierait la fin des normes de commercialisation pour ces aliments.

Ils sont trop petits. Ils présentent une forme inhabituelle. D'un côté, leur peau présente un léger défaut de couleur. Ce sont les fruits et légumes moches. Voilà des années que les consommateurs maîtrisent cette "appellation", à force de communication autour du gaspillage que génèrent ces produits n'entrant pas dans les standards de la grande distribution. On a appris à mieux les connaître lorsqu'en 2014 des enseignes comme Intermarché lancent une campagne pour les réhabiliter. Il s'agissait de consacrer un espace à ces carottes biformes ou ces poires esthétiquement peu conventionnelles mais vendues moins chères. Initiée dans un supermarché de Seine-et-Marne, l'opération a un tel retentissement qu'elle est déployée dans l'ensemble du réseau d'Intermarché.

C'est le début d'un long processus d'éducation autour de l'idée qu'un fruit ou un légume dit moche n'indique pas qu'il est mauvais gustativement parlant. Et si l'aspect peut rebuter, on peut en faire des soupes, des compotes etc... Nombre de marques locales ont structuré leur business autour de la récupération de ces produits refusés par la grande distribution pour en faire de bons produits artisanaux. Dans la région de Metz, l'association Partage ton frigo a lancé un projet, intitulé la Conserverie locale, pour transformer ces invendus en compotes, en pickles ou en confiture. Ce genre d'initiatives a essaimé partout dans l'hexagone. La marque Les Gueules Cassées a particulièrement fait parler d'elle lorsqu'après huit mois d'activité en 2015 elle parvient à vendre plus de 10.000 tonnes de fruits et légumes invendus. Près d'une décennie plus tard, les fruits et légumes moches, recalés par les distributeurs, sont au coeur du business modèle d'enseignes comme Nous Anti-Gaspi ou les paniers Bene Bono.

En Europe, selon la Commission européenne, environ 30% des fruits et légumes en dehors des standards de la distribution sont transformés, sinon atterrissent dans les produits pour animaux, ou sont tout simplement jetés. En France, c'est pire car ce taux atteindrait 40%, avec 10% de fruits et légumes non récoltés, rapporte Euractiv. Par exemple, une pomme doit peser aujourd'hui plus de 90g pour être vendue en grandes surfaces tandis que si un défaut représente plus de 4 cm de long sur la peau elle sera recalée. Un règlement datant de 2013 validé par le Parlement et le Conseil européens écrit expressément qu'un fruit ou un légume commercialisé doit être "intact, sain, propre et exempt de parasite".

Cependant, pour que les fruits et légumes moches ne le soient plus du point de vue de la réglementation européenne, des débats au Parlement et au Conseil européens doivent encore avoir lieu pour avancer sur ce sujet.