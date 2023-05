Aveyron : à la Fabriculture de Moyrazès, l'outil de jardin prend forme pour tous les jardins

Le village de Moyrazès compte un peu plus de 1 000 âmes et des entreprises ingénieuses et dynamiques à l’image de la Fabriculture qui conçoit, fabrique et améliore des outils et équipements agricoles.

"La Fabriculture conjugue mes compétences et mes convictions personnelles. Mon objectif est de concevoir des outils qui apportent quelque chose de nouveau à l’agriculture et la rende plus saine pour les hommes et la terre", explique Vincent Legris qui a créé son entreprise à Vire, en Normandie, en 2012.

Installé en Aveyron depuis 2017

Titulaire de deux BTS en génie des équipements agricoles et en conception industrielle des équipements mécaniques, le jeune homme est venu s’installer dans l’Aveyron, département d’origine de sa compagne, en 2017.

"Nous ne voulions pas participer au bétonnage des villes, nous recherchions un bâtiment existant. Nous avons visité cette ancienne menuiserie et sommes tombés sous le charme de Moyrazès", raconte l’entrepreneur qui a fait appel à quatre semi-remorques pour déménager son activité dans ces locaux de 1 500 m² comprenant des bureaux, des ateliers et un espace de stockage.

La campagnole, cet outil permettant de remplacer une bèche

La réputation de la Fabriculture avait précédé Vincent Legris. Le lancement en 2015 de la campagnole, cet outil permettant de remplacer une bèche ou un motoculteur pour aérer le sol manuellement tout en maintenant une posture ergonomique, a propulsé l’entreprise dans le monde du jardinage et du maraîchage.

Le bionneur, l'arrache Rumex, le K-tchak

Depuis, elle a sorti d’autres best-sellers comme le bionneur, élaboré en collaboration avec l’agronome Dominique Soltner, qui permet d’entretenir les buttes et billons ; l’arrache Rumex, alternative aux pesticides qui sert à arracher les arbustes et plantes à racines pivotantes ; ou encore le K-tchak, broyeur mobile de végétaux 100 % manuel et sans pétrole.

"Nos outils vont avec une manière de travailler, explique le fondateur de la société. Ils ont du sens, se veulent vertueux, économes en énergie, respectueux du vivant, et visent à nous rendre plus autonomes en faisant travailler nos bras plutôt que nos doigts sur les écrans tactiles".

Excepté la découpe laser que l’entreprise sous-traite, elle fait tout de A à Z : croquis, plans 3D, simulations, plans de fabrication, prototypes. "Tous les outils que nous commercialisons ont été créés, au départ, pour répondre à la demande spécifique de clients", souligne Vincent Legris. "Nous mettons entre quatre mois et deux ans pour les imaginer, puis nous assurons la production. Nos salariés savent plier, emboutir, assembler, souder, sabler, thermolaquer… avant d’assurer le montage et la pose chez le client. Et cela pour un petit outil de 3 kilos comme pour un gros rouleau de prairie de 3 tonnes".

80 % de ventes en ligne

Ses outils ingénieux, qui bénéficient du label « Fabriqué en Aveyron », la Fabriculture les vend principalement en ligne, via son site internet, à des particuliers, des associations de jardiniers, des collectivités et des entreprises de tous secteurs, en France, en Belgique et en Suisse. L’entreprise a réalisé 850 000 euros de chiffre d’affaires en 2022, "un résultat stable depuis deux ans. Avant la crise Covid, il doublait chaque année".

A la télévision

Un succès qui n’est pas passé inaperçu et qui a valu à la Fabriculture d’être citée dans des émissions comme "Silence ça pousse" sur France 5, "Les potagers de Julie" sur France 3 ou encore "Carnets de campagne" sur France Inter, mais aussi de travailler avec des partenaires de renom comme la Ferme du Bec-Hellouin, pionnière du maraîchage bio-intensif selon les principes de la permaculture.



De trois salariés en 2018, la Fabriculture en emploie aujourd’hui entre 10 et 15, "stagiaires, saisonniers, apprentis et salariés, âgés de 16 à 65 ans", parmi lesquels Pascal Mouysset, qui a un BTS conception de produits industriels obtenu au lycée Monteil de Rodez, et avec qui Vincent Legris s’est associé en 2020. En additionnant leurs compétences, les deux associés ont élargi la palette de produits et services proposés.

"Nous avons l’activité originelle d’outils agricoles, de jardinage et de maraîchage, qui représente toujours la plus grande part de notre chiffre d’affaires. En parallèle, nous avons développé un pôle serrurerie-métallerie (escaliers, garde-corps, terrasses, pergolas sur-mesure…) et de la sous-traitance et fabrication de machines spéciales pour des entreprises comme Prommata, spécialiste de la traction animale en Ariège, ou la RAGT en Aveyron".

Un équipement pour l'élevage en développement

Récemment, la Fabriculture a décroché un contrat innovation de la Région pour développer un équipement pour l’élevage qui améliorera la qualité des céréales et permettra aux éleveurs d’être autonomes sur la partie alimentation.



"En 2022, nous avons structuré l’entreprise, nommé des référents par secteur et travaillé sur la qualité de vie au travail, la fidélisation des salariés", explique Vincent Legris. "Dans les années à venir, nous avons pour projet de créer un catalogue qui recense tous nos produits, de travailler sur la recherche et le développement pour sortir de nouveaux outils innovants, et d’améliorer nos process de fabrication".

Maraîchage

Depuis peu, la Fabriculture se lance dans le maraîchage, c’est la Jardiculture. "Rien de tel qu’un potager pour tester nos outils dans des conditions réelles".

Les légumes, cultivés en bio, seront vendus en circuit court sur le site cagette.net à partir du mois de juin.