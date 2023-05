Coupes d'Europe : avec deux équipes en finales, la France peut encore réaliser un doublé historique

Les demi-finales de coupes d'Europe de rugby ont livré leur verdict, à l'occasion du dernier week-end d'avril 2023. Deux clubs français seront de la partie pour viser le sacre.

Trois clubs français étaient encore en lice pour tenter d'accéder à une finale de coupe d'Europe. Deux en Champions Cup, reine des tournois européens, et un en Challenge Cup, sa petite sœur. Si Toulouse a raté le coche, La Rochelle et Toulon seront bien du voyage à Dublin, antre des finales, fin mai.

Toulouse tombe à Dublin

Dans sa bouillonnante enceinte de l'Aviva Stadium, le Leinster a dicté sa loi face au Stade Toulousain. Comme l'an dernier et en 2019, les Irlandais ont privé les Rouge et Noir d'une finale de Champions Cup. Ils l'ont emporté 41-22 à l'issue d'un match dont l'entame avait pourtant parfaitement souri aux Stadistes.

Mais les champions de France en 2021 ont ensuite craqué. Et subi des décisions parfois très discutables de l'arbitre Wayne Barnes, notamment sur un plaquage dangereux sur l'argentin Juan Cruz Mallia... non sanctionné. Mais les Toulousains, Antoine Dupont en tête, n'ont pas voulu accabler l'arbitrage. Ils quittent la compétition en demi et tenteront de soulever le Bouclier de Brennus.

La Rochelle valide les retrouvailles

Au soir du samedi 29 avril, le Top 14 perdait donc un représentant en Champions Cup. Seul le Stade Rochelais, vainqueur de l'épreuve l'an passé, restait en mesure de sauver l'honneur pour envoyer une équipe tricolore en finale de la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Et à l'image de la rencontre entre le Leinster et Toulouse, c'est l'équipe visiteuse qui a d'abord frappé.

Exeter a, en effet, cueilli à froid le Matmut-Atlantique de Bordeaux, dès la 6e minute de jeu. Avant que le tenant du titre n'accélère la cadence. Ruile, Seuteni, Aldritt et Kerr-Barlow mettent la gomme pour permettre aux Rochelais de mener 26-7 à la pause. Juste avant l'heure de jeu, les Maritimes creusent l'écart : 40-7 !

Si les Anglais sonnent la révolte, dans les 10 dernières minutes, cela ne suffira pas pour faire vaciller les Jaune et Noir, vainqueurs 47-28. Le Stade Rochelais retrouvera le Leinster en finale et partira en quête d'un fabuleux doublé, un an après son premier sacre européen face aux Irlandais, lors d'une victoire d'anthologie.

\ud83d\udc9b Au coeur d'un Matmut en fusion, les Maritimes s'offrent une troisième finale consécutive et retrouveront le Leinster !#SRvEXE | #ChampionsCup | #FievreSR pic.twitter.com/i2jyzrCBSC — Stade Rochelais (@staderochelais) April 30, 2023

Toulon composte son ticket

Seul club français encore engagé en demi-finale de Challenge Cup, Toulon n'a pas tremblé. Dans son stade Mayol, le RCT a rapidement pris les commandes de la partie face à Benetton (7-0)... avant d'être, dans la foulée, réduit à 14, Charles Ollivon étant expulsé.

Les Varois ne balbutient pas pour autant et terminent une deuxième fois en terre promise après le quart d'heure de jeu, pour mener 17-0 à la pause. Deux pénalités de Biggar accroîtront l'avance toulonnaise en seconde période, sans que les Italiens ne parviennent à inscrire le moindre point. Score final, 23-0 !

En finale, le RCT croisera le fer avec Glasgow et aura l'occasion de conquérir un trophée qui lui avait échappé l'an passé. Les Toulonnais étaient parvenus à accéder à la dernière manche du tournoi, mais dans un duel franco-français les opposant à Lyon, ils avaient été surclassés 30 à 12.

\u23f180' | 23-0 ????????? ?????? \ud83d\udd25



Ils l'ont fait ! À 14 contre 15 pendant plus de 70 minutes les Toulonnais s'imposent face à Benetton et iront à l'Aviva Stadium le 19 mai pour la finale de Challenge Cup ! \ud83c\udfc6\ud83d\udd34\u26ab#RCTBEN pic.twitter.com/pJBfAcpuFq — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) April 30, 2023

Rendez-vous les 19 et 20 mai

Les finales européennes, qui se tiendront donc à l'Aviva Stadium de Dublin, auront lieu les 19 et 20 mai. La Challenge Cup lancera le week-end ovale, le vendredi soir, avant que la Champions Cup ne prenne le relais, le samedi. Voici les horaires :