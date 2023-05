Pierrefiche. Magnifique spectacle musical des écoliers

Dans le cadre de la semaine "école sans cartable", les élèves des trois classes du RPI de Pierrefiche-Saint-Martin-de-Lenne, ont offert récemment un magnifique spectacle musical au public venu très nombreux pour les encourager et les applaudir à la salle des fêtes.

Ils ont été réunis autour du metteur en scène Gérard Grimal et des musiciens. Il s’agit d’un projet musical proposé par Musique en liberté avec à sa tête l’auteur- compositeur-chanteur- musicien Gérard Grimal.

Depuis plusieurs mois, il est venu présenter le projet aux élèves. À partir d’une trame autour des contes traditionnels et des fables de la Fontaine, il s’agissait de mettre, en musique et en scène, différents épisodes de ces contes et fables. Les enfants ont appris tous les chants, un slam, créé des chorégraphies, appris les fables, les ont réécrites, ont créé avec les enseignantes toutes les mises en scène. Durant une semaine, pendant laquelle tous les élèves du RPI étaient réunis sur Pierrefiche, ils ont créé tous les décors, favorisant ainsi l’entraide entre groupes d’âges.

Avec Gérard, en groupe, et à raison de deux heures par jour, ils ont appris tous les rythmes et joué des différents instruments : bâtons de pluie, tambours, shim, métallophones, sistres, batterie, maracas.

Ils ont créé à partir des travaux de chaque groupe un fil conducteur avec des déplacements.

Un projet qui a demandé beaucoup de travail, de concentration et de rigueur

Les enseignantes tiennent à remercier M. Grimal et ses musiciens et surtout l’Association des parents d’élèves qui, grâce à ses actions, permet de financer de tels projets.

Bravo à ces jeunes artistes en herbe, ainsi qu’à leurs professeurs. Pour tous, ce fut un magnifique moment qui s’est poursuivi autour d’un apéro tapas.