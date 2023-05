Decazeville. Cérémonie à la mémoire des héros de la déportation

L’association départementale des déportés, internés, résistants et patriotes (FNDIRP), ainsi que la mairie de Decazeville, ont organisé la Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, en présence d’élus. Après avoir déposé une gerbe, Joël Causse a lu le message officiel des associations d’anciens combattants.

"Cet hommage puise sa force dans l’évocation des valeurs portées par les derniers rescapés des camps et par leurs camarades disparus… Les hommes et les femmes qui, dans les camps de la mort, ont fait de la dignité et de la solidarité un combat quotidien pour survivre à un système organisé de négation de la personne humaine, nous montrant, par leur exemple, la voie à suivre, celle de la résistance et du combat permanent pour la liberté".

Les airs de musique de circonstance ont accompagné la cérémonie.