Nous passons de moins en moins de temps sur internet

(ETX Daily Up) - C'est une tendance qui s'accentue. Malgré les distractions qui ne manquent pas, les internautes passent de moins en moins de temps en ligne, selon une toute nouvelle étude. Explications.

On ne voit généralement pas le temps passé lorsque l'on est sur internet. Entre les contenus qui n'en finissent pas, la multitude de réseaux sociaux et le succès du streaming, les internautes ont de quoi s'occuper. Pourtant, d'après le dernier rapport mondial "Digital 2023 April Global Statshot Report", publié en partenariat avec We Are Social et Meltwater, qui analyse les dernières tendances du numérique pour avril 2023, nous passons de moins en moins de temps en ligne.

Les internautes consacreraient désormais en moyenne 6h35 par jour à être en ligne, peu importe le terminal utilisé. C'est deux minutes de moins que lors des derniers résultats datant de janvier 2023. Et d'après les données de GWI, on observe même une baisse de 18 minutes par jour, soit 4,4% du temps passé connecté, par rapport à la même période l'an dernier.

Depuis le deuxième trimestre 2021, le temps passé en ligne n'a cessé de décliner, passant de 6h57 à 6h35 aujourd'hui. Et pourtant, si la baisse du temps passé en ligne s'intensifie, les internautes consacrent toujours plus de temps sur internet qu'à regarder la télévision. En effet, en comparaison, les internautes passent 3h12 à regarder la télé, 1h49 à lire la presse (en ligne comme sur papier) ou encore 1h28 à écouter de la musique en streaming.

Il est également bon de noter que les internautes réservent 2h24 à utiliser les réseaux sociaux et là aussi un déclin est observé de 5 minutes par rapport à 2022. Que ce soit regarder la télévision, lire la presse, écouter de la musique, de la radio, ou des podcasts et même jouer sur des consoles de jeux vidéo, l'étude démontre une baisse du temps d'utilisation des internautes.

Si la moyenne mondiale se situe à 6h35, c'est au Japon que l'on constate le temps le plus bas passé en ligne (3h51) tandis que l'Afrique du Sud s'impose en tête (9h27). A noter que la France se situe en-dessous de la moyenne mondiale avec une moyenne de 5h19.