Sur Twitter, plus de 9 millions de personnes ont pu regarder "Super Mario Bros, le film"

(ETX Daily Up) - "Super Mario Bros, le film" fait un carton au cinéma et sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, un compte a décidé de publier le long-métrage en entier, cumulant ainsi plus de 9 millions de vues. C'est notre chiffre du jour.

C'est une pratique régulièrement utilisée sur Twitter. Certains comptes n'hésitent pas à diffuser des séries ou des films en plusieurs parties sur le réseau social, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Cette fois-ci, le compte "vids that go hard" a décidé de partager le film "Super Mario Bros" en deux parties et ce, totalement gratuitement.

En ligne depuis le 30 avril 2023, l'une de ces vidéos a totalisé plus de 9 millions de vues, selon les captures d'écran prises par Forbes. Avec plus de 1,1 million d'abonnés sur le compte Twitter de "vids that go hard", la vidéo a rapidement fait le buzz.

Si "Super Mario Bros, le film" fait un carton au box-office, récolant plus d'un milliard de dollars, la diffusion illégale du film d'animation, en très bonne qualité, n'a évidemment pas été du goût des studios Universal Pictures. Cette diffusion, allant contre les règles communautaires de Twitter, n'a pourtant pas alerté les modérateurs qui ont mis un certain temps avant de suspendre la vidéo et dans la foulée le compte en question.

La décision d'Elon Musk de réduire les effectifs des équipes de modération du réseau social a eu des conséquences inévitables, bien qu'attendues. Dès le début, des voix se sont élevées, alertant des risques d'un manque de modération sur la plateforme.

Avec le lancement de Twitter Blue, d'autres problématiques se sont rajoutées, les utilisateurs disposant d'un abonnement payant pouvant en effet publier des vidéos d'une durée allant jusqu'à 60 minutes et de meilleure qualité. Cette solution est par conséquent parfaite pour diffuser, illégalement, n'importe quel film ou série. Reste à savoir si Elon Musk compte se pencher sur cette dérive ou s'il laissera le phénomène perdurer sur son réseau social.

