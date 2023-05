Le théâtre participatif débarque et va mettre à contribution les Réquistanais

Jusqu’au 12 mai, l’association Kalbeni, en partenariat avec la Drac, la Région et le Département, accueille en résidence la Compagnie Awac, composée en l’occurrence de trois Aveyronnais : Thomas Soudan, Nicolas Ibanez et Mathieu Delcourt.

Constatant que de plus en plus de centres-villes se désertifient, ils proposent d’emmener les Réquistanais dans une folle aventure de reconversion. Il s’agit de faire revivre, avec la participation des habitants pendant une semaine, un commerce fermé du centre bourg qui se transformera pour l’occasion en une "agence de reconversion". Fonction des "agents de reconversion" : prise en compte du réel des Réquistanais grâce aux interviews menés auprès des habitants qui le souhaitent et accompagnement aux jeux de rôle filmés permettant de construire une histoire à partir de fictives reconversions individuelles. Ainsi, lors de la soirée finale, le 12 mai, à 20 h 30, le public découvrira avec surprise et amusement que son voisin ou son commerçant habituel s’est "reconverti".

Nul doute que "Reconversion", projet de théâtre participatif est une belle opportunité d’exprimer collectivement et individuellement une utopie qui se veut en résonance avec le réel.