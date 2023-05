Salmiech. Les jeunes archers en compétition nature à Millau pour une première

Le club de tir à l’arc de Millau proposait dernièrement son grand concours nature annuel. Le tir nature s’effectue sur des cibles animalières papiers fixées sur des porte-cibles disposées dans champs et forêts sur un parcours balisé, particulièrement pittoresque, matérialisé sur le Causse Noir.

Pour les jeunes archères et archers du club de Salmiech, c’était la première participation à une compétition officielle de parcours nature. Romy, Alex, Gaël, Luka, Loris et Lenny ont brillamment représenté et défendus les couleurs du club. Ils étaient accompagnés de nos encadrants responsables, Colette Godzik et Maurice Dejean, ainsi que des parents très impliqués. Signalons un très bon accueil des dirigeants et des archers de Millau qui surent rassurer et accompagner les jeunes : une première, c’est toujours intimidant !

Belle journée de compétition pour toutes et tous avec le vif désir exprimé des archers en herbe de Salmiche de participer à d’autres rencontres de ce type.