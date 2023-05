Onet-le-Château. Un mois de mai dédié à la culture japonaise

Les mangas seront bien évidemment les vedettes des animations prévues.

Il se déclinera tout d’abord par une exposition dédiée, à partir du 11 mai. Cette exposition prêtée par la médiathèque départementale de l’Aveyron, vous permettra, jusqu’à la fin du mois, de découvrir ou redécouvrir ces bande dessinées à succès, originaires du Japon. Mais aussi d’aller à la rencontre des précurseurs, des séries cultes et des différences entre pays d’Asie dans ce genre, désormais incontournable. Gratuit et tout public.

Atelier : "Dessin Manga"

Mercredi 17 mai de 15 heures à 17 heures, le mangaka sud-aveyronnais Hachin honorera la médiathèque de sa présence, en animant un atelier dessin de manga pour enfants (gratuit, sur inscription - à partir de 10 ans), qui se déroulera dans la salle ronde ! Dessinateur sud-aveyronnais, passionné de BD puis de manga, ce jeune autodidacte a publié en 2021, sa première trilogie de manga : "Skilled Fast", empruntable à la médiathèque.

La culture japonaise dans le jeu

Et le mercredi 24 mai, de 15 heures à 17 heures, la ludothèque d’Onet-le-Château viendra poser ses malles de jeux dans la salle ronde de la médiathèque : jeux d’ambiance, jeux de mémoire, jeux de plateau, jeux de dés ou bien de connaissances… et plus particulièrement pour ce mercredis "jeux" consacré à la culture japonaise, des quiz sur l’univers du manga, jeu de go…

Gratuit, sans inscription, présence et accompagnement de la ludothécaire.

Tout public à partir de 6 ans.

Renseignemetns au 05 65 77 22 90.