Aveyron : des gypaètes barbus lâchés dans les gorges du Tarn pour réintroduire l'espèce

La LPO, le PNR des Grands Causses et le Parc national des Cévennes font cause commune.

Vendredi 5 mais, deux jeunes gypaètes barbus ont été libérés dans une vire rocheuse située dans les falaises au cœur du Parc national des Cévennes. Il s’agissait du 11e lâcher réalisé dans le cadre du programme européen de réintroduction Life Gypconnect.

Onzième lâcher

Depuis Trévezel sur le Causse Méjean, site idéal déjà identifié et utilisé lors de précédents lâchers qui possède un poste d’observation à une centaine de mètres du nid qui permet à la LPO d’observer les oiseaux sans les déranger durant les premières semaines, les deux représentants de cette espèce menacée ont rejoint leurs congénères.

Un programme national

Le programme de réintroduction du gypaète barbu dans les Grands Causses a commencé en 2012 dans le cadre d’un partenariat entre la LPO, le Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des Grands Causses. Il s’inscrit dans le Plan national d’actions en faveur du gypaète barbu intégré depuis 2015 au programme européen Life Gyp’Act pour la période 2022-2028.

Deux projets de réintroduction ont vu le jour dans le Vercors et les Grands Causses, le but étant de créer un corridor écologique permettant d’unir les deux principales colonies situées dans les Pyrénées et les Alpes. Dans le Vercors le projet a duré 5 ans et a donné lieu à 3 lâchers entre 2010 et 2012.

Deux oiseaux par an lâchés

Dans les Grands Causses, le programme a été initié en 2012. Depuis cette date, deux oiseaux par an sont lâchés. Malgré les efforts entrepris depuis plus de 10 ans, l’espèce est toujours considérée selon les critères UICN, comme "menacée d’extinction". En cause, l’empoisonnement et les intoxications diverses, des tirs malencontreux ou des collisions avec les câbles électriques.

81 couples sur le territoire

On ne compte aujourd’hui que 81 couples de gypaètes recensés sur le territoire français métropolitain. Avec ces deux nouveaux lâchers, 34 jeunes gypaètes barbus ont été réintroduits dans les Grands Causses.