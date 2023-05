Onet-le-Château. Ce jeudi, c’était handball pour un moment sportif et convivial

À l’instar des précédentes vacances scolaires et d’une première réussie avec le foot, l’animation "Papa Pati’Onet" a été reconduite ce jeudi, mais cette fois-ci avec le hand et plus particulièrement Noë, coach du Roc handball. Un moment sportif et convivial entre les papas et leurs enfants, mais pas que, entre parents, enfants, mais aussi avec l’intervenant qui s’est très vite adapté aux différences d’âge et de niveau, pour que tous participent : épervier, dribbles, tirs au but et pour finir un petit match, ont régalé les joueurs, qui ont pu l’exprimer autour d’un goûter partagé. L’animation sera reconduite lors des prochaines vacances, mais le choix du sport n’est pas encore arrêté entre foot, basket ou rugby… À suivre !