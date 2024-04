Espalion. Les seniors battus sans démériter au Pays de Nestes

Les seniors masculins et féminins ont gagné à 2 reprises à l’extérieur, concédant une seule défaite.

Plutôt en difficulté à l’extérieur, le HBCE 1 se présente avec un effectif largement amoindri (1 seul remplaçant sur-le-champ) chez le leader invaincu à domicile Pays de Nestes.

Les Aveyronnais dirigent les débats en début de match autour d’une défense solide et aidés en dernier rideau par le gardien : 1-4 à la 7e minute. Mais les locaux reviennent en l’espace de 3 minutes et passent devant pour la première fois au quart d’heure de jeu : 10-9.

Les sang et or un peu en difficulté physiquement en fin de mi-temps, perdent des ballons et grâce aux contre-attaques les Pyrénéens creusent un vrai écart : 21-15 à la pause. La reprise est très difficile avec un 5-0 : 26-15 à la 37e. Alors que l’on pouvait craindre un effondrement de l’équipe, comme cela a pu être le cas sur les précédents déplacements, les hommes de Kojic se ressaisissent. À l’instar de l’activité de Burguière, la défense est de nouveau compacte et solidaire. Malgré l’écart, les locaux ne relâchent pas leurs efforts mais les Espalionnais tiennent tête jusqu’au bout et ne s’inclinent finalement que 36-26.

Ce résultat ne permet plus de croire à une place de barragiste d’accession, mais on peut parler de défaite encourageante dans l’état d’esprit.

Tous les joueurs ont marqué et la répartition des buts est plutôt homogène sur l’ensemble des postes.

Une semaine de trêve permettra de récupérer de quelques blessés avant les deux derniers matchs décisifs pour le maintien (1 victoire permettrait d’assurer la prénationale). Et cela commencera avec la réception de Saint-Affrique pour le dernier match à domicile, samedi 27 avril.

Les seniors 2 se sont imposés 34-29 au ROC 3 et les seniors 1 féminines 22-18 à Saint-Céré.