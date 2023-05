Sénergues. Maillet : 3e place pour la triplette Vigouroux

On le pressentait et cela s’est avéré lors de la finale départementale de quilles au maillet disputée ce 30 avril, sous le quillodrome de Campuac, où, plus de deux cent dix compétiteurs et compétitrices se sont retrouvés pour cette dixième et ultime manche du championnat départemental.

Les triplettes sénerguoises ont dû attendre les dernières parties du championnat pour connaître leur classement définitif et savoir si podium il y avait. Sur 32 équipes engagées dans ce championnat mixte 2023 les résultats sont plus que positifs : l’équipe Molénat finit à la douzième place, l’équipe Géraud à la neuvième place, l’équipe Carles à la cinquième place et l’équipe Vigouroux grâce à un sans-faute lors de la dernière manche réussit à se hisser à la troisième place, synonyme de podium. On retiendra de cette saison l’important rôle tenu par les remplaçants qui ont dû remédier aux absences de Patrick Cavalier, Patricia Carles lors de plusieurs manches et Roger Rouquier lors de la finale. On souhaite bien sûr à ces trois compétiteurs de pouvoir revenir au plus vite sur les terrains et on ne peut que féliciter Francis Couderc, Norbert Fayel, Loïc Rouxel et Sebastian Todoran qui ont assumé avec brio ce statut de remplaçant et ont permis aux quatre triplettes sénerguoises de se qualifier pour le futur championnat de France à Naucelle le 19 août.

Et même si pour beaucoup les quilles de huit vont prendre une place prépondérante dans les semaines à venir on peut compter sur les Sénerguois pour préparer au mieux le rendez-vous national de Naucelle.