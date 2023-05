Cyclisme : Damien Albaret s'empare du maillot de leader du challenge… mais refuse de le porter

Le lauréat du challenge cycliste départemental 2021 s’est illustré sur le vélo et en marge du podium, ce lundi 8 mai à Sébazac.

Damien Albaret, vainqueur ce lundi du Souvenir Etienne-Fabre comptant comme la 3e manche du challenge Aveyron MMA-Skoda-Centre Presse Midi Libre, aura bien animé l’après-midi cycliste organisé par le Vélo club Rodez ; que ce soit sur la route ou peu après en marge du podium.

Solide premier, le Canourguais s’est donc imposé à Sébazac dans un peloton de 90 coureurs, faisant même coup double en prenant les rênes du circuit départemental, détenues jusqu’alors par son coéquipier de club Jérémy Boudignon, lauréat lui du grand prix de Millau il y a quinze jours et arrivé 45e ce lundi. Le coureur du club d’Issoire était alors attendu pour récupérer sa coupe et le maillot blanc de leader du challenge, quand ce dernier a choisi de ne pas prendre part au podium et de ne pas revêtir la fameuse tunique distinctive.

Albaret ayant encore à l’esprit la récompense non-remise lors de la cérémonie protocolaire du challenge-2021 qu’il avait remporté. Cérémonie à laquelle il n’avait pas répondu présent pour des raisons professionnelles. Ce dernier s’en était excusé mais avait été déçu de se voir retirer du coup le maillot et la prime promise à son détenteur (150 euros). " Je suis commerçant et je n’avais pas été présent à la cérémonie, je m’en étais d’ailleurs excusé. Malgré cela on ne m’a pas donné les primes. Après, je respecte les organisateurs, mais aujourd’hui j’ai décidé de boycotter le podium parce que je n’étais pas satisfait de la manière dont cela s’était passé, a-t-il fait part. Quand on est coureur et que l’on fait l’effort de suivre un challenge, c’est quand même important d’avoir la récompense, cela fait partie du jeu ", se désolait le coureur de 38 ans. Les organisateurs n’avaient fait cependant qu’appliquer le règlement, comme l’a souligné le boss de ce challenge, Victor Santos, pas prévenu en amont selon lui.

Sur le vélo, Damien Albaret a mis celundui tout le monde d’accord. Le Canourguais levant les bras en devançant de quelques dizaines de mètres Corentin Dubois, inscrit de dernière minute. S’échappant rapidement du peloton, avec le coureur biterrois, Albaret aura ainsi pris le meilleur sur son adversaire du jour, en le distançant sur le dernier tour et en terminant l’étape en 1h55’11’’. Domptant parfaitement les bosses du causse Comtal et le circuit long de 85 bornes parcouru via une boucle de 17 kilomètres à emprunter à cinq reprises. Pour autant, il ne devrait pas être présent lors de la prochaine manche, début juillet à Belmont-sur-Rance, son calendrier devant lui proposer une manche de coupe de France.