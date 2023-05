Football : les clés du match de ce lundi soir entre Le Havre et Rodez

Les hommes de Didier Santini (13es) disputeront leur 34e journée de Ligue 2 ce lundi soir (20 h 45) au stade Océane du Havre (1er).

Un match sans pression pour Rodez ?

"C’est extraordinaire pour nous d’aller jouer contre une équipe comme ça devant sûrement 20 ou 25 000 supporters. Il n’y a rien de plus génial. Ce sera un super match, qui va continuer à nous faire grandir", se réjouissait dimanche Didier Santini en conférence de presse, avant le déplacement des siens au Havre, ce lundi soir à 20 h 45.

Ce dernier ne semblait donc pas craindre plus que cela le sort de cette rencontre, lors de laquelle il ne fera bien entendu pas office de favori sur la pelouse du leader. Et ce malgré les résultats des autres matches du week-end en Ligue 2, et notamment la victoire des Lavallois, premiers relégables, contre Bastia (2-1), qui reviennent donc à quatre points des Ruthénois. Un fait qui ne met pas plus de pression que cela au coach aveyronnais : "Ça aurait été mieux s’ils n’avaient pas gagné, mais on doit s’occuper de nous. On est toujours treizièmes avec un match en retard. On est toujours bien placés !"

Des Ruthénois peu habitués au match du lundi

Pour Rodez, la préparation de ce match a été assez particulière. Pour cause, c’est la première fois de la saison que le club aveyronnais est choisi par beIN Sports pour être l’un des deux acteurs de son match phare du lundi soir. Ce qui change pas mal de choses. "Les joueurs ont eu trois jours de repos après Saint-Etienne (un de plus que d’habitude, NDLR). Il a fallu s’habituer, ça nous a faits une journée de boulot en plus. Toute la semaine, on se trompait de jours, on avait l’impression qu’il était jeudi, alors qu’il était samedi (rires). Mais c’est bien, Rodez mérite de jouer ce match du lundi. »

Aymen Abdennour encore aux abonnés absents

Une nouvelle fois, Rodez va devoir se passer de son défenseur central Aymen Abdennour contre Le Havre. Comme depuis le 18 février, donc. Et contrairement au match à Laval, il y a trois semaines où il était resté sur le banc, il ne sera, cette fois, même pas dans le groupe. Faute à une douleur ressentie à l’aine juste avant la réception de Saint-Étienne. À la question "On ne le reverra donc plus cette saison ?" posée par un confrère en conférence de presse dimanche, Didier Santini est resté évasif. Et s’est contenté de dire : "Avant une semaine, il ne reprendra pas avec le groupe déjà."

Cette absence s'ajoute à celles de Kévin Boma, Joris Chougrani, Loris Mouyokolo, Amiran Sanaia et Andy Pembélé, blessés, ainsi que celles de Thomas Secchi, Jung-Bin Park et Nikoloz Kutateladze, non retenus. Martin Adeline, touché depuis un long moment au pied, effectue son retour dans le groupe.

Richardson suspendu côté havrais

Les absences sont moins nombreuses pour les Normands sur ce match. Mais il y en a tout de même une de taille. Celle de l'un de leur homme fort du milieu, Amir Richardson (30 matches, trois buts, quatre passes décisives), suspendu.

Le chiffre : 5

Les cinq dernières confrontations entre Rodez et Le Havre ont donné lieu à cinq matches nuls. Le dernier date de la phase aller, en octobre, lorsque Joseph Mendes avait répondu à l’ouverture du score normande, sur un contre son camp de Bradley Danger.

Les groupes

Voici le groupe de 1\u20e3,1\u20e39\u20e3,9\u20e3 joueurs retenu par Luka Elsner pour affronter @OfficielRAF ce soir au @StadeOceane !



\u231b\ufe0f? #HACRAF pic.twitter.com/EttqeYjW0n — Havre Athletic Club \u26bd\ufe0f (@HAC_Foot) May 8, 2023