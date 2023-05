Luc-la-Primaube. La bonne santé de l’école de danses traditionnelles ne se dément pas

Les activités reprendront première semaine d’octobre.

De nombreux adhérents de l’association école de danses traditionnelles ont participé à l’assemblée générale qui s’est tenue à l’espace animation de Luc en présence de Véronique Douziech, conseillère municipale déléguée.

La présidente Ghislaine Soulié a remercié la municipalité pour la mise à disposition de la salle d’animation de Luc et des cuisines très fonctionnelles pour les soirées et repas de fin d’année et le versement d’une subvention, ainsi que les 11 musiciens (accordéons et cabrettes), tous bénévoles qui ont interprété 68 danses traditionnelles répertoriées sans oublier Yves Barrau qui amène son matériel de sonorisation.

En témoignage de reconnaissance, ils ont bénéficié d’une sortie au restaurant de l’Auberge du Moulin à Soulages-Bonneval avec visite de la minoterie de Coudoustrines à Espalion. Ce fut l’occasion de créer la bourrée du Moulin. Les objectifs de l’association étant de promouvoir et développer les danses traditionnelles, faciliter les rencontres musicales et organiser diverses manifestations pour favoriser les contacts. 50 à 60 adhérents sur les 95, ont participé aux 20 séances dont 4 soirées à thèmes (Echaudés et Gaillac nouveau, chocolat et mandarines à Noël, galettes, rissoles). 130 personnes ont participé au repas de fin d’année. L’association est intervenue à la MJC courant février pour initier les enfants de l’accueil de loisirs aux danses d’antan. Le bilan financier présenté par Thérèse Besses laisse apparaître des finances saines.

Pour le Téléthon, l’association a remis un chèque de 180 € au profit de l’AFM. Les activités reprendront première semaine d’octobre (20 h 30-22 h 30) avec inscriptions lors des 3 premières séances (25 €).

Tous les participants à cette assemblée générale ont été ensuite invités à partager le verre de l’amitié et des pâtisseries proposées par des adhérentes, avant de retrouver la piste de danse.