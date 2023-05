Laissac-Sévérac l'Église. Un beau moment de partage intergénérationnel

L’Ehpad Adrienne-Lugans a reçu le juste avant les vacances de printemps, les enfants de GS-CP, scolarisés à l’école primaire Sainte-Angèle de Laissac, pour un beau moment de partage intergénérationnel.

À l’occasion de la nouvelle année, tous les élèves de l’école s’étaient mobilisés pour confectionner de magnifiques cartes de vœux.

À la veille des vacances de Pâques, l’animatrice de l’Ehpad avait à son tour préparé une surprise pour tous les enfants : une invitation autour d’un jeu de chiffres et de lettres afin de faire connaissance avec les personnes âgées.

Une jolie récompense était prévue à la clé : des œufs en chocolat !

Ces échanges qui furent riches et appréciés de part et d’autre permettent de développer chez les enfants la culture du "vivre-ensemble" et les valeurs fondatrices du respect et de la tolérance.

La rencontre s’est terminée par un goûter convivial autour d’une dégustation de choux à la crème préparés pour l’occasion par Sébastien, le chef cuisinier.

Le bilan de cet après-midi s’est révélé très positif. L’expérience est donc à renouveler !