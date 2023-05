Pourquoi le cidre français est (peut-être) en danger

(ETX Daily Up) - Un cidre français n'est pas le même que celui produit en Angleterre, en Suède, en Pologne ou au Danemark pour une bonne raison : chaque réglementation définit sa propre quantité de pommes minimale autorisée. L'Europe planche actuellement sur un projet d'harmonisation de la définition de la boisson, ce qui n'est pas au goût des cidriculteurs tricolores. On vous explique.

Marie ménard, binet rouge, chevalier jaune, Michard, Petite Jaune... Les noms des variétés de pommes à cidre ont de quoi nous faire esquisser un sourire. Et il en existe plus de mille ! Si amusante soit la dénomination des fruits, leur qualité organoleptique assure la diversité d'expériences gustatives que les cidres français ont à offrir. Selon le décret paru au Journal officiel du 30 septembre 1953, se dit d'un cidre toute boisson "provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau". Il faut ainsi repérer la mention "pur jus" pour s'assurer que le liquide n'a pas été complété par de l'eau. Quand on ajoute de l'eau, la proportion ne doit pas excéder 50% du volume total de moût. On évoque ici une manipulation qui s'effectue lors de l'étape de fermentation des pommes. Il ne s'agit aucunement de compléter un cidre avec de l'eau au moment de la mise en bouteille... Par contre, la célèbre boisson normande/bretonne peut être réalisée à l'appui de concentré de pommes, sous réserve que la proportion des moûts de pomme ne représentent pas plus de 50% du volume total des moûts, indique la réglementation.

Si ces indications peuvent sembler être des détails, elles ne sont pas en vérité car tous les producteurs de cidre européens ne s'appuient pas sur la même recette. Dans le cidre anglais, le fameux "cider", il n'y a pas plus de 30% de pommes. En Suède, un cidre peut être désigné comme tel malgré la présence de seulement 16% de pommes. En Pologne, cette proportion peut monter jusqu'à 80% tandis qu'en Espagne, où la région des Asturies est connue pour ses cidres de qualité, les producteurs partagent la même philosophie de travail que leurs confrères français en acceptant de ne reconnaître un cidre que s'il contient 100% de fruits.

A l'échelle européenne, tous les Etats membres n'ont donc pas la même lecture de ce qu'est un cidre. C'est pourquoi, la Commission européenne a entrepris un projet d'harmonisation de la définition de la boisson au sein de l'Union. Au niveau européen, il n'existe à ce jour aucune réglementation pour déterminer les paramètres pouvant officiellement désigner un cidre.

Première productrice mondiale de cidre, la France cidricole est portée par quelque 2.000 agriculteurs français, d'après les données de FranceAgriMer. Si la production a été divisée par deux en un siècle, on fabrique aujourd'hui quelque 900.000 litres chaque année. Et les meilleurs d'entre eux sont reconnus grâce à quatre appellations d'origine contrôlée, à savoir le Cidre du Pays d’Auge, du Perche, du Cotentin et de Cornouailles.

Dans un entretien accordé à France Bleu, le président de la Maison cidricole de Normandie, Emmanuel Palfray, expliquait il y a quelques jours le problème que posait ce projet d'harmonisation. "On n'entend pas la même définition quand on parle de cidre, que ce soit en France ou ailleurs. Pour certains États et particulièrement dans le nord de l'Europe, le cidre n'est pas forcément fait avec des pommes à cidre, détaille-t-il. Ça peut être du concentré de pommes et des colorants avec du sucre et de l'eau", a-t-il souligné. Et de préciser "on est partis sur des démarches plutôt œnologiques, avec des fermentations lentes et tout un système d'assemblage de variétés de pommes à cidre. Alors que les autres pays eux ont des démarches ou d'assemblage des produits. Et le cidre est fait en une journée de façon industrielle, pas du tout avec la même logique derrière".