Réforme des retraites : voici comment consulter et comprendre votre relevé de carrière

Le projet de loi portant sur la réforme des retraites a été promulgué le 14 avril 2023 et entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Avec les nouvelles règles, vous vous demandez où vous en êtes sur le nombre de trimestres cotisés. Voici comment consulter et comprendre votre relevé de carrière.

Comment accéder à votre relevé de carrière ?

La démarche peut se faire en ligne assez simplement.

Vous pouvez créer votre espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr. Il est possible de s’y connecter grâce à FranceConnect avec l’un de vos comptes déjà existants : en utilisant votre compte dédié aux impôts, votre compte Ameli, ou encore votre compte MSA.

On peut également télécharger de la même manière son e-RIS (relevé de situation individuelle) sur info-retraite.fr, le portail du groupement d’intérêt public Union Retraite, qui représente les 35 principaux régimes français de retraite (sur les 42 existants).

Quels sont les éléments de votre relevé de carrière ?

Votre relevé vous permet de vérifier que l’ensemble de votre carrière a été pris en compte. "Vous devez le vérifier avant d’entamer les démarches pour prendre votre retraite", conseille naturellement l’Assurance retraite.

Le relevé comprend pour chaque année : le nombre de trimestres acquis, les revenus d’activité qui ont donné lieu à cotisation vieillesse, la nature des périodes et enfin les trimestres acquis au sein d’autres régimes de retraite de base, précise le site de l’Assurance retraite. À noter, vos trimestres sont indiqués sur le relevé chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivant votre activité.

Si vous n’avez pas accès à internet, "tous les 5 ans à partir de 35 ans le relevé est envoyé automatiquement aux assurés, mais une demande par téléphone est également possible en appelant le 3960 ou en le récupérant directement auprès de sa caisse", indique la Cnav.

Le relevé de carrière, de son vrai nom, relevé individuel de situation (RIS), sert aussi de document de base pour effectuer des simulations sur le montant de sa future retraite.

Quelles informations ne figurent dans votre relevé de carrière ?

Dans tous les régimes, les mères se voient attribuer des trimestres ou des points supplémentaires au titre de la maternité. À titre d’exemple, les salariées ont droit, sous conditions, à 8 trimestres (2 annuités) par enfant et les femmes fonctionnaires à 4 trimestres (une annuité) par enfant.

Or, ces trimestres et points "gratuits" au titre de la maternité ne sont pas mentionnés dans le relevé de carrière. Les caisses de retraite attendent la liquidation des droits pour les ajouter. C’est pourquoi il est important de joindre une copie du livret de famille à la demande de retraite.

L'Union retraite a annoncé le 10 août 2022 que les femmes pourront bientôt déclarer en ligne leurs enfants en ligne. Grâce au bouton "Déclarer mes enfants", les assurées pourront inscrire leurs enfants dans leur compte retraite.

Autre absence "normale" : le service militaire. Les armées mettent un certain temps avant de faire remonter les informations auprès des caisses de retraite. Si la période de service militaire n’est toujours pas stipulée aux 50 ans de l’assuré, celui-ci doit le signaler à sa caisse.

Que faire, s’il y a des oublis ou des erreurs dans votre relevé de carrière ?

Il est de coutume de conseiller d’alerter sa caisse de retraite au moindre manquement ou à la moindre étrangeté dans son relevé de carrière. En réalité, l’important est que les données de son relevé soient les plus complètes et les plus justes possibles à 55 ans, soit l’âge d’envoi de l’EIG (estimation indicative globale).

En cas de mauvaise information, l’estimation de la pension s’en trouvera biaisée. Mais c’est surtout 1 ou 2 ans avant de partir à la retraite qu’il faut vérifier tous les points de son relevé de carrière et les faire, si besoin, rectifier par sa caisse.