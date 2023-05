Sainte-Radegonde. Conseil municipal : le vote du budget adopté à l’unanimité

Au cours du dernier conseil municipal, le vote du budget 2023 de la commune et de la fiscalité était au menu.

Le conseil a adopté à l’unanimité un budget primitif 2023 qui s’équilibre à 4 550 871,24 € pour la section de fonctionnement et à 4 046 086,95 € pour la section d’investissement.

La bonne gestion de la commune et un endettement limité permettent d’envisager le financement de nouveaux projets :

- la rénovation du gîte d’étape d’Inières,

- la rénovation énergétique de l’éclairage public,

- le développement des circulations douces,

- l’aménagement pôle détente et de loisirs d’Istournet,

- des acquisitions foncières : Istournet, la Cible...

Par ailleurs, compte tenu des résultats financiers de la commune et de la volonté politique des élus, le conseil a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux des impôts locaux (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et taxe d’habitation pour les résidences secondaires).