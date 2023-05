Dream Interpreter, cette IA qui interprète vos rêves (même les plus fous)

(ETX Daily Up) - L'intelligence artificielle bouleverse tous les usages, y compris les plus étonnants. Elle participe ainsi aujourd'hui au décryptage de certains rêves et à les mettre en relation avec des situations de la vie réelle.

Le site

dreaminterpreter.ai

Le service

Dream Interpreter AI est un outil qui, grâce à l'assistance d'une intelligence artificielle, aide à interpréter la signification des rêves. Il analyse les symboles schémas et les symboles des rêves pour mieux comprendre le subconscient. Une "carte des rêveurs" permet quant à elle de partager ses rêves et ainsi de découvrir les rêves des autres internautes, selon leur localisation.

Comment ça marche

Pour analyser les rêves, Dream Interpreter se base sur le modèle de langage GPT-3 pour les associer à des interprétations courantes basées sur des symboles et des thèmes qu'il connaît. Le résultat est assez perspicace, l'outil développant alors la signification de ces symboles. L'ensemble est simple à utiliser puisqu'il suffit d'entrer le contenu de son rêve dans le champ dédié puis de cliquer sur le bouton "Interpréter le rêve". A noter que l'interprétation est rédigée dans la même langue que celle exprimée pour raconter son rêve. Attention quand même, il ne s'agit pas de l'interprétation d'un professionnel mais bien d'un algorithme.

Combien ça coûte ?

Dream Interpreter est gratuit.