Entraygues-sur-Truyère. La fête des jardins a connu un succès retentissant

Beaucoup de monde est venu à Pons pour la fête des jardins organisée par le comité des fêtes. Au lieu de la pluie annoncée, le beau temps a fait sortir les visiteurs, qui ont profité de la journée pour flâner entre les stands de plantes et de fleurs. Le jardin public et la place du village accueillaient une vingtaine d’exposants : matériel de motoculture et de jardinage, maraîchers, horticulture, producteurs et artisans locaux (miel, savons, élixirs de plantes et de macérat, charcuterie…). Les chineurs ont trouvé leur bonheur au vide-greniers et les enfants ont pu observer les animaux de l’association des bébêêtes.

À midi, plus de 150 repas froids ont été servis. De même, une navette gratuite amenait les visiteurs au centre du village. Une belle journée de détente pour les sorties en famille ! La prochaine animation aura lieu les 14 et 15 août.