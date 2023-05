Naucelle. Les amis de la Résistance se sont retrouvés à Villelongue

Les amis de la Résistance en Ségala Aveyron et Tarn, les Compagnons de Villelongue et amis du Maquis Antoine étaient nombreux et fidèles à cette commémoration du 78e anniversaire de la fin de la guerre 39-45.

Jean-Paul Fraysse, nouveau président des Compagnons de Villelongue qui succède à Camille Pech, fils du Commandant Antoine Pech chef du Maquis, accompagnait son père Armand, 99 ans, "le dernier des Mohicans" comme l’appelle affectueusement sa sœur Jacquie.

Le moment solennel et marquant de cette commémoration fut l’attribution du drapeau Rhin et Danube à Jean Malgouyres. Henri Salinier, depuis la Libération, avait été ce porte-drapeau. Jean Malgouyres, maire honoraire de Cabanès est notre guide conservateur de la chapelle – musée de la Résistance.

Le clairon était présent, l’Écho des Cent vallées a chanté la Marseillaise et le Chant des partisans, L’on a entendu la voix de Marcellin Cazals, Juste parmi les Nations, et le chant les gars d’Antoine par Paul Cousty.

Les élus du Pays ségali, le Souvenir Français honoraient cette manifestation. Après le verre de l’amitié, notre guide, conservateur, porte-drapeau assurait la visite de la chapelle-musée.