Luc-la-Primaube. Magie, step et ultimate au programme des "Clubs mômes"

Initiation à la boxe, basket et atelier multisports au programme du 3e trimestre.

La MJC propose, depuis la rentrée 2017, une nouvelle offre aux enfants de niveau primaire à Luc et à La Primaube, dans l’esprit des ateliers découverte (TAP) : les "Clubs mômes".

Ces clubs correspondent à un panel d’activités artistiques, sportives et culturelles dont les objectifs sont l’appréhension d’une nouvelle activité et la prise de plaisir en fin de journée, tous les mardis de 16 h 45 à 18 h 15.

Les activités se déroulent à l’espace d’animation de Luc pour les enfants des écoles Jacques-Prévert et Saint-Joseph, et à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry ou à la halle multisports de La Primaube pour les enfants des écoles Jean-Boudou et Saint-Jean. Du 7 mars au 18 avril, les activités suivantes étaient proposées : atelier magie avec Marion pour les CP-CM de Luc, step avec Laura pour les CP-CE1-CE2 et ultimate avec Florian pour les CM1-CM2 1 de La Primaube. Mardi dernier, à la veille des vacances de printemps, sous la houlette de Marion, Agathe, Ludivine, Lalie, Bartolomé et Léon se sont initiés à la magie salle Brienne à l’espace animation de Luc.

Le but premier étant de sensibiliser ces jeunes à différentes formes artistiques. Enthousiastes et très volontaires, les jeunes élèves magiciens se sont montrés particulièrement attentifs.

Lors du dernier trimestre, une initiation à la boxe avec le club ASBF 12 est proposée aux CP-CM de Luc, un atelier multisport avec Antoine pour les CP-CE1-CE2 et basket avec le club de Luc Primaube Basket pour les CM1-CM2 de La Primaube.

Renseignements auprès de la MJC au 05 65 42 30 33 ou sur

accueil@mjcllp.fr