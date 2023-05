Quilles de huit : la pluie et le casse-tête des rattrapages

Depuis la deuxième manche, la pluie joue les trouble-fêtes. Et elle risque de venir perturber la prochaine, ainsi que le rattrapage de vendredi 12 mai soir. Ce qui va compliquer l’organisation du calendrier.

La météo ne fait pas de cadeau aux quilleurs en ce début de saison. Si la première manche est passée entre les gouttes, ça n’a pas été le cas des deux suivantes, largement tronquées. La pluie risque également de perturber celle de ce week-end des 13 et 14 mai, mais surtout de compliquer les rattrapages.

Déjà vendredi 12 mai, dans la soirée, un grand nombre de quilleurs ont rendez-vous de Flavin à Golinhac, en passant par Rignac, pour rattraper les deuxième et troisième manches. Et vu les précipitations annoncées, le comité sportif aveyronnais, qui orchestre le championnat, devra encore se frotter à ce casse-tête.

"Il nous manque des quillodromes. Là c'est flagrant"

"Aujourd’hui, on a fait en sorte qu’un maximum de catégories puissent essayer de rattraper. Et on espère que sur tous ces terrains, certains ne seront pas touchés, ou pas trop, par la pluie", glisse Guy Aldebert, coprésident du comité sportif départemental. Car au départ, ce premier rattrapage ne concernait que la deuxième manche… jusqu’à ce que l’instance ne doive revoir le programme pour y ajouter la troisième. "Il y a même certains quilleurs qui n’ont pu jouer qu’une seule fois", précise-t-il. Aldebert ajoute : "Il nous manque des quillodromes. Là c’est flagrant. On le subit et on essaie de l’expliquer aux élus. Ils font des choses et autres, en termes d’investissements, mais quand ce sont les quilles…"

Même en établissant des stratégies grâce aux quelques structures couvertes du département, le comité aborde ce week-end en n’étant "pas rassuré". "Après, c’est très aléatoire, en fonction d’où tombera la pluie, mais aussi des terrains, car certains absorbent bien. On fera le bilan à minuit, annonce Guy Aldebert. Mais on a beaucoup d’espoir pour la suite. Et il y a encore deux vendredis de rattrapage. Et surtout, on se dit qu’après la trêve, ça pourrait marcher, notamment à partir du week-end de la coupe d’Occitanie à Sébazac (le 28 mai)."

Le programme du rattrapage du 12 mai