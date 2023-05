Rodez II doit vaincre pour espérer

Premier relégable depuis samedi dernier et le succès du voisin castonétois face à Agde, les réservistes ruthénois sont passés tout proche de réaliser un bon coup chez leurs homologues du Téfécé, dimanche, eux qui avaient ouvert le score avant de céder en deuxième mi-temps. Résultat, Rech et ses protégés ont plongé dans la zone rouge pour un petit point. S’ils veulent continuer à y croire, les sang et or devront à tout prix retrouver le chemin du succès, cet après-midi face aux Argelésiens. L’affaire ne s’annonce pas simple face au cinquième, qui arrivera libéré de toute pression, n’ayant plus rien à espérer, ni à craindre. Un succès pourrait permettre au capitaine Khelil et ses coéquipiers de sortir de la zone rouge, le tout une semaine avant d’accueillir l’un de leur principal concurrent au maintien, Colomiers. Ce dernier étant en déplacement, cet après-midi à Onet, une heure après le début de la rencontre des Ruthénois. Que ce soit à Onet, à Rodez ou à Colomiers, les téléphones vont chauffer.

Le groupe : Guette, Hernandez – Assati, Bastide, Boussou, Dahalany, El Berrak, Khelil – Benabed, Faty, Garié, Frayssinous, Savignac – M. Corredor, Guintini, Lacabane.