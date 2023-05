Sur TikTok, il sera encore plus facile de rechercher des nouvelles musiques tendances

(ETX Daily Up) - Sur TikTok, la musique est essentielle. Si les utilisateurs se servent de certaines chansons pour lancer des trends, les artistes profitent quant à eux de la plateforme chinoise pour dévoiler leur dernier single. Et désormais, TikTok propose un nouvel outil pour découvrir les derniers sons en vogue sur une page dédiée baptisée #NewMusic. On vous explique tout.

L'histoire d'amour entre TikTok et les artistes continue de se développer. La plateforme chinoise est rapidement devenue une alliée incontournable pour de nombreux chanteurs, désireux de faire la promotion de leurs nouveaux titres. Ed Sheeran, Sam Smith ou encore Charlie Puth ont tous fait découvrir leurs nouveaux sons sur le réseau social, ce qui a notamment permis à ces titres de devenir viraux. Une force que TikTok a bien décidé d'exploiter en lançant une page dédiée aux nouveaux sons tendances sur la plateforme.

La page baptisée #NewMusic est accessible en recherchant ce mot-clé dans l'onglet "Découvrir". Pour le moment, il semblerait que cette nouvelle page ne soit pas encore accessible en France.

Les utilisateurs pourront découvrir "plus facilement" les chansons en vogue du moment, aussi bien des nouveaux artistes que des stars déjà établies. "Le hub #NewMusic permet aux fans de découvrir les meilleures nouveautés musicales, souvent avant qu'elles ne soient entendues ailleurs, tout en offrant une plateforme aux artistes émergents et établis pour développer leur base de fans et se connecter avec leur public.", a souligné le géant chinois dans le communiqué de presse.

Ils pourront ainsi découvrir les sons tendances du moment, découvrir des nouveautés et accéder à des sons spécialement mis en avant.

Le mot-clé #NewMusic cumule déjà plus de 19.4 milliards de vues sur la plateforme.

Pour ce lancement, TikTok a annoncé un partenariat avec le groupe des Jonas Brothers et le chanteur Miguel : "C'est tellement cool de voir des gens du monde entier créer du contenu avec notre musique. TikTok nous permet de nous connecter avec nos fans et d'en atteindre de nouveaux d'une manière passionnante", ont déclaré les Jonas Brothers.

"Nous sommes ravis de lancer le #NewMusic Hub, une plateforme de découverte mondiale qui célèbre et défend les artistes de tous les genres, des talents en devenir aux superstars internationales. TikTok est déjà une destination pour les artistes qui veulent présenter en avant-première leurs nouvelles œuvres, et pour les fans de musique qui cherchent à découvrir de nouveaux morceaux, et cette nouvelle fonctionnalité donnera aux artistes un nouveau moyen de se connecter à notre communauté mondiale. C'est une occasion formidable d'inspirer la créativité des artistes, de susciter des connexions et de favoriser un paysage musical diversifié qui englobe les talents et les passions uniques des artistes et des fans du monde entier.", a ajouté Paul Hourican, responsable mondial des opérations musicales chez TikTok.

Ce n'est pas la première fois que TikTok se lance dans des outils à destination des artistes. Le programme SoundOn offre déjà aux artistes indépendants la possibilité de proposer leur titre sur TikTok pour gagner de l'argent.