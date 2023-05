C'est quoi le feu tricolore "récompense", mis en place route de La Roque à Onet-le-Château ?

Intelligent ou presque, il va sécuriser l'accès au lycée agricole et au complexe sportif.

Afin de sécuriser le carrefour, route de La Roque qui permet d’accéder au complexe sportif (stade d’honneur et stade synthétique), au gymnase et au lycée agricole, les feux tricolores "récompense" qui étaient en phase de test, sont désormais en fonction depuis ce week-end.

Pour mémoire, ce type de feux, appelés également feux "comportementaux", est intelligent et passe au vert seulement lorsque les limitations de vitesse sont respectées : dans le cas présent, elle est limitée à 50 km/h. Le feu qui descend du lycée vers la route de La Roque sera prioritaire et équipé d’un détecteur de présence de véhicule, afin de fluidifier la sortie des usagers du complexe sportif et du lycée.

Un dispositif qui vient renforcer la sécurité de cet espace à l’attractivité croissante (avec entre autres, l’ouverture récente de la pumptrack Mathis).