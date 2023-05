Le Nayrac. De la musique, encore de la musique pour le plaisir des spectateurs

Alors que l’orage grondait au-dehors, la musique résonnait à l’Espace multiculturel où de nombreuses personnes avaient pris place. En première partie, les Musiciens du Nayrac interprétaient des airs traditionnels de marches, bourrées, valses, mazurkas, crouzado… et recevaient des applaudissements bien mérités. Certains spectateurs se seraient bien vus entrer en piste pour danser sur ces airs si entraînants !

En deuxième partie, l’Harmonie d’Espalion entrait sur scène avec sa trentaine de musiciens dont quelques débutants. Tous ces amateurs exécutaient à la perfection des morceaux majoritairement à consonance anglo-saxonne, avec quelques-uns de connus. Michel, le présentateur et par ailleurs président de cette association, donnait des informations sur les interprètes, les instruments et faisait partager sa passion au public qui se montrait enthousiaste et demandait "Une autre, une autre". Les musiciens se remettaient en place et clôturaient ce concert avant de recevoir les félicitations des spectateurs.