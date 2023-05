Expo : l'étrange monde du réalisateur de Tim Burton

C'est une expérience immersive et ludique dans l'univers culte du cinéaste que l'Espace Chapiteaux du parc la Vilette propose de découvrir à partir du 19 mai.

Après un passage remarqué à Madrid, le Labyrinthe de Tim Burton arrive au cœur du parc de la Villette à partir du 19 mai. Les 5000 m² de l’Espace Chapiteaux de la Villette se métamorphosent et invitent le public à vivre une expérience immersive dont lui seul choisira le scénario.

Avec plus de 300 itinéraires possibles, le Labyrinthe promet dès l’entrée un voyage dans le monde intérieur du cinéaste Tim Burton : d’Alice au pays des Merveilles à Mars Attack en passant par L'Étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Charlie et La Chocolaterie et Beetlejuice.

Événement incontournable pensé pour les petits et les grands, c’est une centaine d’œuvres originales du réalisateur qui attendent le visiteur tout au long d’un parcours ludique, coloré et enchanteur.