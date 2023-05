Marcillac-Vallon. Foot Vallon se contente du match nul

Dernier match de la saison à domicile pour Foot Vallon qui recevait dimanche son homologue de Montbazens-Rignac2. L’enjeu n’était pas le même pour les deux équipes, les locaux étant assuré de leur maintien, tandis que les visiteurs sont menacés de relégation. Dès l’entame, Vallon prend le jeu à son compte et obtient un pénalty (19e) transformé par Erwan Falip. Les gars du plateau se montrent plus présents et profitent d’un relâchement de la défense locale pour obtenir l’égalisation peu avant la pause. Au retour des vestiaires, Vallon accentue sa pression et sur un centre venu de la droite, Guillaume Férez donne l’avantage à son équipe d’une magnifique volée. Les visiteurs se montrent plus présents et finissent par marquer et s’assurer ainsi d’un match nul logique qui semble satisfaire les deux équipes. L’équipe 2 a également ramené un match nul de Capdenac (4-4).

Foot Vallon organise un thé dansant animé par Sébastien dewez, ce jeudi 18 mai de 14 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Marcillac.