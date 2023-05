Decazeville. Les jeunes des Francas s’initient au sport boules à Viviez

Les Francas de Decazeville proposent régulièrement des activités diversifiées et des découvertes autour de nombreux sports.

Récemment, une quinzaine d’enfants, entre 6 et 10 ans, ont choisi de participer à une demi-journée d’initiation au sport boules, la Lyonnaise comme on disait auparavant, qui se pratique avec des boules plus grosses que la pétanque et avec un règlement différent. Ce sport méconnu est pourtant très dynamique. Les enfants ont été conquis. Cerise sur le gâteau, le jeune Noé, espoir viviezois d’un niveau régional (15 ans) et Laura, championne de France de tir progressif et de précision (18 ans), ont effectué une démonstration avec un tir en relais. Un vrai bonheur pour les enfants présents, qui étaient accompagnés par les animatrices Emilie et Alix. Chaque enfant s’est vu remettre un diplôme. Ils sont repartis du boulodrome viviezois avec beaucoup de joie et de fierté.