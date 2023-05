Villefranche-de-Rouergue. Les jeunes s’éclatent sur les tournois

Les U13 ont participé ce samedi 6 mai au tournoi de Naucelle. Même si les stadistes se sont inclinés en finale, ces derniers ont passé une très agréable journée sur les stades !

Les U12, quant à eux, participaient, lors de ce long week-end, au superbe tournoi international Cup 12 à Blagnac. On peut féliciter Blagnac pour ce superbe tournoi et son organisation parfaite. Nos U12 ont eu fort à faire avec de très belles équipes présentes. Même dans la difficulté, nos jeunes villefranchois ont su élever leur niveau de jeu. Bravo à tous !

Rappelons que le Stade organise également ses tournois de fin d’année. Le mois de juin arrive à grands pas et les tournois également. Pour les plus grands, Le tournoi annuel interentreprises se déroulera le vendredi soir 2 juin, à partir de 18 h 30. Dès à présent, les inscriptions sont ouvertes. Alors n’hésitez pas à venir entre collègues partager un bon moment autour du football et passer une soirée conviviale autour d’un bon repas pour terminer la soirée !

Puis, dès le 4 juin, ce sera le tour des U7 et des U9 où 16 équipes se retrouveront pour le tournoi Christian Mazenc. Enfin, le dimanche suivant 11 juin, 16 équipes également de U11 et U13 se retrouveront pour le tournoi Claude Linard sur le stade Henri Lagarde !