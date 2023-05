Occitanie : une chef aveyronnaise récompensée par un trophée Gault & Millau, le palmarès complet

Au total 12 trophées ont été distribués à des chefs officiant dans la région Occitanie.



Depuis 1969, le Gault & Millau est avec le Guide Michelin une référence en matière gastronomique dont tous les chefs cuisiniers rêvent d'avoir les honneurs, que ce soit en étoiles avec le Michelin, ou en toques avec le Gaults & Millau. Chaque année depuis 43 ans, ce guide nomme le (ou les) cuisinier(s) de l'année. L'Aveyronnais Michel Bras, par exemple, a décroché ce titre par deux fois, en 1986 et 1988.

Le Gault & Millau distingue également les pâtissiers, les sommeliers et les métiers de la restauration, et décline sa distribution de toques et trophées dans les régions, à travers un Tour de France gourmand dont la 4e étape pour 2023 s'est déroulée en Occitanie, plus précisément à Plaisance-du-Touch en Haute-Garonne, ce lundi 15 mai.

Et dans ce palmarès figure une chef aveyronnaise, Laura Pelou, aux commandes du Gram's à Toulouse depuis à peine quelques mois, après avoir régalé les client des Jardins du Causse à Villeneuve d'Aveyron, et avant cela fait ses armes chez Quentin et Noémie, à L’Univers de Villefranche-de-Rouergue.La jeune chef de 31 ans rafle le trophée Jeune talent, avec deux toques (sur un maximum de 5) et une note de 13/20.

Le palmarès 2023 pour l'Occitanie