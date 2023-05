L’ADMR Bozouls-Comtal prépare l’avenir

Vendredi 12 mai, le bureau de l’ADMR Bozouls-Comtal et son président Jacques François tenaient leur traditionnelle assemblée générale annuelle en présence de Laure Pradeilles, directrice de la Fédération départementale. La séance a débuté par le rapport moral, l’activité et les évènements marquants 2022.

Le président a souligné les difficultés de recrutement, le "turn over" important des salariés qui génèrent inévitablement des bouleversements dans les plannings et des dérangements chez les bénéficiaires.

L’accent était mis ensuite sur la réorganisation de l’activité "portage de repas à Domicile" avec un dédoublement des tournées, un outil de géolocalisation des localités et des "points de livraison".

L’année 2022 fut marquée également par une revalorisation des grilles des salaires ainsi que par la mise à disposition de véhicules de service.

La création de secteurs regroupant plusieurs associations, a permis une refonte des modes d’organisation des services administratifs, pour une meilleure coordination des pratiques au sein des différents secrétariats et pour faciliter les remplacements éventuels en cas de besoin.

Ensuite, l’activité chiffrée était commentée ainsi que les différents bilans financiers qui montraient une saine gestion de l’association.

Le président a évoqué les orientations 2023-2024 et notamment l’élaboration d’un 2e projet de service pour la mise en place de circuits de collaboration et d’échange efficaces entre tous les acteurs de la Maison de Santé. Une astreinte externalisée est opérationnelle depuis le 1er mai 2023, et permettra de mieux traiter les appels hors heures ouvrables et le week-end.

Un mot était dit également sur la future réforme des Services à Domicile qui débouchera sur des Services Autonomie à Domicile (SAD).

Un petit film sur le bénévolat a ensuite été diffusé.

Après le vote des résolutions, un moment de convivialité était offert aux participants.